Questa è la pagella di Tuttosport per l'Inter dopo la vittoria per 3-1 contro il Bologna:

Martinez 6 Un paio di parate - non difficili - su Zortea e Bernardeschi - cancellano i brutti ricordi di Coppa.



Bisseck 5.5 Sul gol del Bologna non vede arrivare il pericolo.



Akanji 6 Con Piccoli prima, Enem poi respira un clima da “Sei Nazioni” però - al netto di una sbavatura che costa un angolo all’Inter - tiene botta.



Bastoni 6 La lunghissima azione (21 passaggi) dell’1-1 nasce da un suo recupero. Bravo a mantenere la guardia alta quando il Bologna carica.



Luis Henrique 5 Chivu gli dà la seconda chance da titolare e lui la butta nel cestino. Manca una facile occasione, poi combina la frittata sul gol del Bologna perdendo palla. Diouf (24' st) 6.5 Mette il piede nell’azione del raddoppio.



Barella 6.5 Sotto gli occhi di Bollini, vice del Mancio in azzurro, rimette in carreggiata l’Inter col cross per l’1-1.



Zielinski 6.5 Lievita alla distanza e regala l’assist del raddoppio a Carlos Augusto. Calhanoglu (34' st) ng



Sucic 5 Sbaglia un’occasione da “Mai dire Gol”, punto esclamativo (ma in negativo) di una gara a corrente alternata.



Dimarco 5.5 Chivu sceglie lui e non Carlos Augusto ma risulta da subito evidente come abbia le pile scariche. Carlos Augusto (24' st) 7.5 Segna dieci secondi dopo il suo ingresso e poi dà a Bonny il pallone del tris: Carlos Provvidenza.



Esposito 6 Lavora ai fianchi il Bologna con il solito, encomiabile impegno. Skorupski gli nega un gol con un intervento miracoloso. Bonny (13' st) 7 Segna e dà imprevedibilità: senza Lautaro deve giocare.



Thuram 7 L’infortunio di Lautaro moltiplica le sue responsabilità: risponde presente girando - di testa - in rete il cross di Barella. Mkhitaryan (34' st) 6.5 Con una magia dà il la all’azione del 3-1.



All. Chivu 7 Vittoria sofferta e “sporca”: quello che ci voleva dopo la folle notte col Brugge.



ARBITRO

Doveri 5.5 Quella di Thuram non è simulazione, ma un rigore non dato per fallo di Darmian (errore doppio del Var, che resta silente). Ammonisce Bernardeschi per proteste, ma il giallo lo meriterebbe Sucic che gli fa fallo.