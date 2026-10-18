Questa è la pagella di Tuttosport per l'Inter dopo la vittoria per 3-1 contro il Bologna:
Martinez 6 Un paio di parate - non difficili - su Zortea e Bernardeschi - cancellano i brutti ricordi di Coppa.
Bisseck 5.5 Sul gol del Bologna non vede arrivare il pericolo.
Akanji 6 Con Piccoli prima, Enem poi respira un clima da “Sei Nazioni” però - al netto di una sbavatura che costa un angolo all’Inter - tiene botta.
Bastoni 6 La lunghissima azione (21 passaggi) dell’1-1 nasce da un suo recupero. Bravo a mantenere la guardia alta quando il Bologna carica.
Luis Henrique 5 Chivu gli dà la seconda chance da titolare e lui la butta nel cestino. Manca una facile occasione, poi combina la frittata sul gol del Bologna perdendo palla. Diouf (24' st) 6.5 Mette il piede nell’azione del raddoppio.
Barella 6.5 Sotto gli occhi di Bollini, vice del Mancio in azzurro, rimette in carreggiata l’Inter col cross per l’1-1.
Zielinski 6.5 Lievita alla distanza e regala l’assist del raddoppio a Carlos Augusto. Calhanoglu (34' st) ng
Sucic 5 Sbaglia un’occasione da “Mai dire Gol”, punto esclamativo (ma in negativo) di una gara a corrente alternata.
Dimarco 5.5 Chivu sceglie lui e non Carlos Augusto ma risulta da subito evidente come abbia le pile scariche. Carlos Augusto (24' st) 7.5 Segna dieci secondi dopo il suo ingresso e poi dà a Bonny il pallone del tris: Carlos Provvidenza.
Esposito 6 Lavora ai fianchi il Bologna con il solito, encomiabile impegno. Skorupski gli nega un gol con un intervento miracoloso. Bonny (13' st) 7 Segna e dà imprevedibilità: senza Lautaro deve giocare.
Thuram 7 L’infortunio di Lautaro moltiplica le sue responsabilità: risponde presente girando - di testa - in rete il cross di Barella. Mkhitaryan (34' st) 6.5 Con una magia dà il la all’azione del 3-1.
All. Chivu 7 Vittoria sofferta e “sporca”: quello che ci voleva dopo la folle notte col Brugge.
ARBITRO
Doveri 5.5 Quella di Thuram non è simulazione, ma un rigore non dato per fallo di Darmian (errore doppio del Var, che resta silente). Ammonisce Bernardeschi per proteste, ma il giallo lo meriterebbe Sucic che gli fa fallo.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:13 TS - Frattesi vero rimpianto Juve: la richiesta Inter frenò Carnevali
- 10:59 Canovi: "Calcio italiano in profonda crisi. Roma vera rivale dell'Inter"
- 10:45 Lo Shakhtar Donetsk avvisa l'Inter: settimo successo in otto partite
- 10:30 Corsera - Poco da dire all'Inter di campionato. Però in Champions...
- 10:20 Corsera - L'Inter fotografia perfetta del gap campionato-Champions
- 10:10 Rinnovo Carlos Augusto, l'Inter spinge: fissato incontro con gli agenti
- 10:00 Carlos Augusto: "All'Inter giochiamo per vincere. E non sentiamo le ironie"
- 09:50 Pazzini: "Inter superiore a tutte. Juventus e Milan mi sembrano indietro"
- 09:40 Pagelle TS - Carlos Provvidenza, Diouf un punto e mezzo oltre L. Henrique
- 09:30 TS - Chivu ha ragione: in Champions non crollano come il Bologna
- 09:20 Bologna, stop per Piccoli: tornerà dopo la sosta. Noie anche per altri tre
- 09:10 Moviola CdS - Doveri da 5,5. Darmian, e il minuto a bordocampo?
- 09:00 Pagelle CdS - C. Augusto e Bonny cambi azzeccati, L. Henrique dannoso
- 08:50 GdS - Thuram non fa rimpiangere Lautaro. E stuzzica Zidane
- 08:40 GdS - Come è cresciuto Bonny. Sucic in fase di calo
- 08:30 GdS - L'Inter passa un brutto quarto d'ora: furia Chivu all'intervallo
- 08:20 Pagelle GdS - Carlos Augusto al top, stroncato Luis Henrique
- 08:10 Moviola GdS - Bocciatura per Doveri: esagerato giallo a Thuram
- 08:00 La forza dei cambi è decisiva al Dall'Ara: allontanati i fantasmi del primo tempo
- 00:00 Un bipolarismo che affascina e preoccupa
- 23:45 Condò: "L'Inter ha risolto la partita con i cambi, sono stati decisivi"
- 23:32 Giaccherini: "Carlos è il miglior giocatore dell'Inter. Chivu sta costruendo una mentalità europea"
- 23:04 Bisseck sui social dopo il 3-1 al Bologna: "Non so più nemmeno cosa dire"
- 22:49 Castro e Lulli trascinano la Roma: Genoa ko, giallorossi a -2 dall'Inter
- 22:34 Inter a 19 punti dopo 7 giornate solo per la quarta volta nell'era dei 3 punti
- 22:19 Brocchi: "Sul gol del Bologna errore clamoroso di Bisseck". Poi il retroscena su Carlos
- 22:04 Carlos Augusto a Sky: "Dobbiamo migliorare, ribaltare sempre è dispendioso"
- 21:52 videoTramontana: "Risultato enorme. Rigore su Thuram? Mamma mia. E si parla di Inter favorita"
- 21:38 Genoa, precipita la situazione di A-Cap: saltato un accordo con Oaktree
- 21:24 Bologna, Pobega in conferenza: "Primo tempo di livello, poi è venuta fuori la forza dell'Inter"
- 21:10 Palladino in conferenza: "Buon primo tempo, faccio i complimenti all'Inter per la qualità"
- 21:03 Bologna-Inter, la moviola - Doveri inverte un rigore per una simulazione
- 20:59 videoBologna-Inter 1-3, Bosio: "Che switch nel secondo tempo. Doveri? Da 0 in pagella. Come si fa..."
- 20:51 Kolarov in conferenza: "Avrei firmato per questo risultato nonostante l'errore, ma dobbiamo migliorare"
- 20:49 Bologna, Pobega a DAZN: "Dopo quel 1° T dovevamo raccogliere di più"
- 20:41 Carlos Augusto a DAZN: "Metto sempre l'Inter davanti ai miei obiettivi personali"
- 20:41 Barella a DAZN: "Se miglioriamo l'approccio, sarà difficile per tutti"
- 20:39 Kolarov a ITV: "Mai nessun dubbio su chi è entrato nel secondo tempo"
- 20:34 Palladino a DAZN: "Contro l'Inter non puoi lasciare in bilico le partite. Secondo tempo calo fisico"
- 20:34 Carlos Augusto a ITV: "I miei obiettivi sono sempre dietro a quelli dell'Inter"
- 20:29 Kolarov a DAZN: "Smentire tutti in Champions? Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno"
- 20:28 Bonny in conferenza: "Grande secondo tempo ed è quello che conta"
- 20:26 Bonny a ITV: "Abbiamo un grande spirito, provo a fare il meglio per la squadra"
- 20:15 Bonny a DAZN: "Grande gruppo, il mister dà fiducia a tutti". Poi la battuta su Thuram
- 20:07 Bologna-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:02 Bologna-Inter, le pagelle - Bonny sconquassa, a Carlos Augusto bastano meno di 15'
- 19:59 Bologna la ghiotta: Thuram-Carlos Augusto-Bonny, sbancato il Dall'Ara
- 19:55 Rivivi la DIRETTA! Il POST PARTITA di BOLOGNA-INTER: PAGELLE, COMMENTI e ANALISI
- 19:54 Bologna-Inter, Fischio Finale - Thuram e i cambi: l'ennesimo ribaltone porta queste firme
- 17:37 Marotta: "I ko in UCL? Capitò anche al PSG. Con Oaktree in mani sicure"
- 17:27 Bologna, Di Vaio a DAZN: "Siamo in crescita e la squadra segue molto bene Palladino. Su Raimondo..."
- 17:25 Inter U23-Monopoli, le pagelle: Fumagalli male, Zuberek trova gol e continuità
- 17:22 Bologna, Miranda a DAZN: "Oggi dovremo essere perfetti in ogni aspetto"
- 17:20 Vecchi in conferenza: "Questo gruppo ci mette l'anima, gli errori sono errori di inesperienza"
- 17:18 Luis Henrique a ITV: "Se facciamo quello che sappiamo fare possiamo vincere"
- 17:14 Luis Henrique a DAZN: "Oggi è un'altra gara. Ecco cosa mi chiede Chivu"
- 17:10 Materazzi ritorna al Curi: "Senza il Perugia non ci sarebbe stata l'Inter"
- 16:56 Raul Albiol e i 14 gol subiti dalle italiane in Champions: "Problema generale"
- 16:54 Altro passo falso del Napoli: il Venezia conquista la prima vittoria in campionato. Super Stankovic
- 16:43 Inter, attenzione a Bernardeschi: è un fattore in fase offensiva. I numeri
- 16:29 Buonfiglio, pres. CONI: "FIGC? Quello che dovevo fare l'ho fatto"
- 16:28 Tanti errori e tanti gol: l'Inter U23 perde 4-2 in casa contro il Monopoli
- 16:15 Reuters - Diritti internazionali Serie A, scatto di Avenue Capital
- 16:07 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 16:00 Primavera 1 - Lazio-Inter, gli Up & Down: Farronato muraglia, spento El Mahboubi
- 15:46 Expected Goals, Bologna con numeri molto bassi. Inter quinta in A
- 15:32 Como, Fabregas: "Diao? Spero di recuperarlo per l'Inter"
- 15:18 Inter, al Dall'Ara con fiducia: c'è un dato che inguaia il Bologna nelle sfide casalinghe
- 15:03 Abodi incoraggia le italiane in Champions: "C'è tempo per recuperare"
- 14:55 PRIMAVERA 1 - Lazio-Inter 2-2, seconda rimonta consecutiva subita dai nerazzurri