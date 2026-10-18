Intervistato da Radio Kiss Kiss, Gianluca Di Marzio comincia a parlare delle prospettive di mercato dei club italiani in vista di gennaio. Con focus sull'Inter e sulla questione portiere con Josep Martinez sempre sulla graticola: “Allora intanto ne ha preso uno che è Ivan Provedel che penso e spero che qualche occasione l’avrà prima di andare a cercare un altro quindi anche perché Provedel è un portiere di sicura affidabilità poi è chiaro che se le cose dovessero continuare così a gennaio non è escluso che l’Inter possa decidere di prendere un portiere".

Infine, un consiglio per chi cerca un giovane portiere di prospettiva: “Se dovessi consigliarne uno giovane e di grande qualità sul quale so che la Fiorentina anche sta guardando per il futuro è Santiago Beltran del River Plate che è un po’ considerato il nuovo Dibu Martinez e so che il River lo vuole vendere e tenerlo fino a fine campionato quindi chi arriva prima, chi riesce a fare un accordo col River Plate secondo me prende il futuro titolare nella Nazionale argentina".