Le prime due sconfitte nelle partite di Champions League giocate sin qui dall'Inter rendono l'obiettivo ottavi di finale diretti estremamente difficile anche se non impossibile: sulla carta, il calendario può aiutare i nerazzurri visto che, al di là dello scoglio Liverpool le altre sfide del girone, compresa anche quella col Borussia Dortmund battuto la scorsa stagione nell'ultimo trionfo europeo della squadra di Cristian Chivu, non sembrano proibitive malgrado la tegola dell'infortunio di Lautaro Martinez.

Come ricorda Calcio e Finanza, però, il raggiungimento degli ottavi di Champions rappresenta un traguardo minimo anche sul piano economico: In settimana la società nerazzurra ha pubblicato nel fascicolo di bilancio 2025/26, nel quale è stato specificato che l'ingresso nelle Top 16 rappresenta una delle mire primarie della stagione. Traguardo, comunque, assolutamente non pregiudicato e raggiungibile anche attraverso i playoff.