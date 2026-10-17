Le prime due sconfitte nelle partite di Champions League giocate sin qui dall'Inter rendono l'obiettivo ottavi di finale diretti estremamente difficile anche se non impossibile: sulla carta, il calendario può aiutare i nerazzurri visto che, al di là dello scoglio Liverpool le altre sfide del girone, compresa anche quella col Borussia Dortmund battuto la scorsa stagione nell'ultimo trionfo europeo della squadra di Cristian Chivu, non sembrano proibitive malgrado la tegola dell'infortunio di Lautaro Martinez.
Come ricorda Calcio e Finanza, però, il raggiungimento degli ottavi di Champions rappresenta un traguardo minimo anche sul piano economico: In settimana la società nerazzurra ha pubblicato nel fascicolo di bilancio 2025/26, nel quale è stato specificato che l'ingresso nelle Top 16 rappresenta una delle mire primarie della stagione. Traguardo, comunque, assolutamente non pregiudicato e raggiungibile anche attraverso i playoff.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:00 Primavera 1 - Lazio-Inter, gli Up & Down: Farronato muraglia, spento El Mahboubi
- 15:46 Expected Goals, Bologna con numeri molto bassi. Inter quinta in A
- 15:34 liveInter U23-Monopoli, 1-3 al 70': Sorino converge e spara a lato
- 15:32 Como, Fabregas: "Diao? Spero di recuperarlo per l'Inter"
- 15:18 Inter, al Dall'Ara con fiducia: c'è un dato che inguaia il Bologna nelle sfide casalinghe
- 15:03 Abodi incoraggia le italiane in Champions: "C'è tempo per recuperare"
- 14:55 PRIMAVERA 1 - Lazio-Inter 2-2, seconda rimonta consecutiva subita dai nerazzurri
- 14:49 Il ciclone infortuni colpisce anche il Como: si ferma Assane Diao
- 14:34 Bonolis: "Cosa dovrebbe rubare Chivu a Mourinho? Ora vale il contrario"
- 14:20 Massolin: "Cagliari scelta facile per me. Touré e Özil i miei modelli"
- 14:05 CF - Per l'Inter gli ottavi Champions sono un obiettivo anche economico
- 13:51 Pagliuca e gli errori di Martinez: "Al portiere nel calcio di oggi si chiede tanto"
- 13:37 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 13:22 La Curva Fiesole minaccia di disertare Inter-Fiorentina: "Siamo stanchi"
- 13:08 Serata speciale con Thuram e Spence per 50 soci junior degli Inter Club di Emilia e Romagna
- 12:55 Nuovo San Siro, rimandata la presentazione del progetto di fattibilità
- 12:40 Condò: "Inter, Lautaro out trasforma il temporale in tempesta. A Bologna..."
- 12:30 Monopoli, sono 24 i convocati di Colombo per la sfida con l'Inter U23
- 12:20 La Russa: "Ho detto più volte a Marotta di non abbattere San Siro. E lui..."
- 12:10 CdS - Bologna-Inter, il Dall’Ara sold out: attesi 30mila tifosi con un "nuovo look"
- 11:55 Tacconi: "Buoni rapporti con Zenga. E contro l'Argentina non fu colpa sua"
- 11:41 Sergio Conceiçao: "L'Inter resta favorita per lo scudetto, ecco perché. Frattesi gran colpo per la Lazio"
- 11:27 Sky - Bologna-Inter, Pio con Thuram. Sugli esterni Luis Henrique e Carlos
- 11:12 Repubblica - Chivu fa mea culpa. Marotta e Baccin ad Appiano negli scorsi giorni
- 10:58 TS - Martinez confermato in porta, dubbi a centrocampo e sulle fasce. Chivu pesca dall'Under 23
- 10:45 CdS - Bologna-Inter, da Radu a Orsolini: sfida carica di ricordi negativi. I nerazzurri per cambiare il trend
- 10:32 TS - Uno sceicco per l'Inter? Da Villa Certosa ai 5 miliardi di patrimonio: ecco chi è HBJ Al Thani
- 10:18 GdS - Il Milan vuole Tresoldi, anche l'Inter lo segue: valutazione sopra i 50 milioni. Lo scenario
- 10:05 Il Mondiale del 2022 e la frecciata di Lautaro agli ex compagni: ecco a chi si riferisce
- 09:51 Jovetic: "All'Inter un gran casino. De Boer? Lasciamo perdere. Vi racconto i litigi con Guarin e Icardi"
- 09:38 CdS - Il Bologna sfida l'Inter con l'ex Darmian, Pessina tra i pali: le scelte di Palladino
- 09:23 CdS - Inter orfana di Lautaro, a Bologna Esposito la certezza. Occhio a Bonny
- 09:10 CdS - Pavard out tre settimane: il Como nel mirino. Stones punta il derby
- 08:55 CdS - Bologna-Inter, Dimarco riposa. Difesa confermata: le ultime di formazione
- 08:42 Pagliuca: "Pepo Martinez reagirà, Chivu sa cosa fare. Ma io avrei preso il Dibu"
- 08:27 GdS - Senza Lautaro Chivu si affida ai muscoli di Pio: su Esposito il peso dell'attacco
- 08:13 GdS - Martinez confermato, torna Luis Henrique: la probabile per Bologna
- 08:00 Preview Bologna-Inter - Chivu perde i pezzi. Dubbi soprattutto in mezzo
- 00:00 Tornare da subito sulla retta via
- 23:50 Bologna-Inter, il curioso dato sulle reti segnate dai felsinei
- 23:43 Tsytkin: "Shakhtar sfavorito con l'Inter? Io non sarei così categorico"
- 23:28 Kucher: "Non so perché l'Inter abbia perso due partite in Champions"
- 23:14 Nuova grana San Siro? Un cittadino chiede annullamento della vendita
- 23:00 Parma Women, Sottili: "Inter Women candidata per lo Scudetto"
- 22:50 Frosinone-Sassuolo 4-2, Raimondo si prende la scena e trascina i ciociari
- 22:45 Marcatori Bologna-Inter, senza Lautaro quota pari per Esposito e Thuram
- 22:38 Bologna-Inter, i precedenti al Dall'Ara all'insegna dell'equilibrio
- 22:32 Matveyev: "Lo Shakhtar può dare filo da torcere all'Inter e prendere punti"
- 22:19 Siti di infotainment, l'AGCOM va verso regole più severe
- 22:04 Assemblea Lega, approvato il bilancio. Aumenta l'audience del campionato
- 21:50 Bologna, Enem: "Contro l'Inter faremo di tutto per rendere felici i tifosi"
- 21:40 Ironia della sorte: Darmian avversario quando avrebbe fatto comodo all'Inter
- 21:30 Vieri: "Lautaro lotta sempre. Esposito tra due anni farà un sacco di gol"
- 21:22 Coppa Italia, la Lega Serie A studia un nuovo cambio di format
- 21:09 Serie A, Oaktree esce dalla corsa per i diritti TV internazionali
- 20:54 Braglia difende Martinez: "Non concordo con chi dice non sia da Inter"
- 20:40 Maicon svela: "Mourinho firmò a gennaio col Real. Lo so perché mi voleva"
- 20:25 Murgia su De Vrij: "Professionista esemplare. Quel rigore in Lazio-Inter..."
- 20:11 Ambrogino d'Oro 2026, depositate le candidature per Zenga e San Siro
- 19:56 Marianella: "Chivu perfetto su Martinez. Ma Sommer è un rimpianto"
- 19:42 Il caos degli aerei colpisce il Monopoli: arrivo a Milano a mezzanotte
- 19:28 Getafe, Carvajal: "Ho detto no a offerte da club di Champions League"
- 19:13 Presentata l'Alpha League 2027, Marotta: "Giocate e divertitevi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Out anche PAVARD! Le PAROLE di CHIVU e le ULTIME di FORMAZIONE: la vigilia di BOLOGNA-INTER
- 18:53 Malen 'sfida' Lautaro: "Segnerò più di lui. La differenza tra noi due..."
- 18:43 fcinPavard e Lautaro out, Chivu porta a Bologna Bovio e Mosconi
- 18:33 Inter a Bologna per dimenticare la Champions: quote favorevoli
- 18:19 Vorobey: "Inter top club, ma lo Shakhtar può fare come il Brugge"
- 18:04 Le Bihan: "Siamo solo all'inizio ma le ambizioni sono grandi"
- 17:50 Chivu può sorridere per Jones: l'inglese torna a lavorare col pallone