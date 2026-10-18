Ad un'Inter che riesce a tornare a casa da Bologna con tre punti pesanti c'è poco da dire; semmai, secondo il Corriere della Sera, si può sottolineare il fatto che "a forza di andare sempre in svantaggio prima o poi ci lascerà le penne come in Champions. O che un primo tempo tecnicamente così sgangherato è inquietante a pochi giorni dalla sconfitta con il Bruges. Ma se la peggiore versione dei nerazzurri di questo avvio di stagione riesce nell’impresa di arrivare all’intervallo sull’1-1, allora c’è poco da analizzare: prima o poi qui in serie A la vittoria arriva, come una pallina che cade da un piano inclinato, perché l’avversario — in questo caso il Bologna di Palladino — cala di intensità e dalla panchina non può disporre delle alternative che ha Cristian Chivu, pur frenato dalle assenze di Lautaro, Pavard, Stones e Jones".

Per la quarta volta in sette partite di serie A l’Inter rimonta lo svantaggio iniziale (tre vittorie e un pareggio), mentre in Champions è andata sotto due volte su due e ha sempre perso. "Qualcosa vorrà dire. E qualcosa Chivu dovrà sistemare in Europa, alla ricerca dell’equilibrio perduto e dei primi tre punti, già mercoledì sera a San Siro con lo Shakhtar. Ma in campionato i 19 punti (media 2.7) e i 21 gol segnati (media di 3 a partita) sono numeri eccellenti. Da Scudetto", chiosa il quotidiano.