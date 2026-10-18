Parole chiare quelle dell'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel programma "La Tripletta", il portoghese ha detto: "Al Milan hanno preso una strada prima che io arrivassi con un direttore sportivo, poi un'altra. Allegri ha fatto quello che ha fatto, non è riuscito a fare il suo lavoro pur con le qualità che ha e con i risultati che ha ottenuto in carriera. Adesso c'è Amorim, vediamo. Come ho già detto serve la stabilità, come la Juventus prima e l'Inter ora. C'è qualcosa di forte che sostiene giocatori, lo staff e l'ambiente".