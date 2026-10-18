Parole chiare quelle dell'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel programma "La Tripletta", il portoghese ha detto: "Al Milan hanno preso una strada prima che io arrivassi con un direttore sportivo, poi un'altra. Allegri ha fatto quello che ha fatto, non è riuscito a fare il suo lavoro pur con le qualità che ha e con i risultati che ha ottenuto in carriera. Adesso c'è Amorim, vediamo. Come ho già detto serve la stabilità, come la Juventus prima e l'Inter ora. C'è qualcosa di forte che sostiene giocatori, lo staff e l'ambiente".

Sezione: News / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 18:37
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.