Il Lecce espugna il Bluenergy Stadium con un netto 3-0 e ritrova il successo, mentre per l'Udinese arriva la quinta sconfitta consecutiva. Una prestazione deludente quella dei friulani, travolti dall'intensità e dalla concretezza della squadra salentina, capace di indirizzare la gara già nella prima frazione. Al 12' Gaspar sblocca il risultato con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Gallo, sfruttando una marcatura troppo morbida di Karlstrom. Al 33' N'Dri raddoppia, spingendo in rete il pallone dopo una serie di tocchi in area. L'Udinese fatica a reagire e rischia di subire un passivo ancora più pesante: Davis spreca una grande occasione, Fatah colpisce la traversa e Geubbels fallisce il possibile tris prima dell'intervallo.

Gol annullato all'Udinese

Runjaic prova a cambiare volto alla squadra con tre sostituzioni, ma la ripresa non porta la svolta sperata. Al 60' Piotrowski trova la rete, annullata dal VAR per fuorigioco. I friulani non riescono a sfruttare l'episodio e continuano a concedere spazi, mentre Okoye evita altri gol con interventi decisivi.

Siebert firma il tris

All'86' Siebert chiude definitivamente la partita, punendo un grave errore di Piotrowski con una conclusione sotto la traversa. Per l'Udinese è una nuova serata da dimenticare: cinque ko consecutivi e fragilità evidenti in entrambe le fasi. La posizione di Runjaic è sempre più delicata e la panchina del tecnico bianconero finisce inevitabilmente sotto pressione.