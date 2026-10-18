Sul pianeta Inter, anche senza Lautaro Martinez, c’è vita nel senso gol. Sopravvivenza garantita dalla capacità realizzativa di una squadra che ha ben più di qualche risorsa interna, visto che sono ben dieci i giocatori nerazzurri che hanno timbrato il cartellino sin qui. La Lautaro-dipendenza, sottolinea la Gazzetta dello Sport, può attendere, anche perché lì davanti c'è un Marcus Thuram "che appena ne ha l’occasione timbra e ci mette la testa. Nel vero senso della parola. È diventata una sua prerogativa, stacco e incornata, tanto che nessun giocatore ha segnato più gol in questo modo dall’inizio della passata stagione in A (sei, quanti Mateo Pellegrino); e poi con Lamine Yamal è l’unico giocatore dei top cinque campionati europei con almeno 10 gol segnati e 5 assist serviti da inizio aprile ad oggi".

Tikus, che ieri ha aperto la breccia per la rimonta interista, ormai si carica sempre di più questa Inter sulle spalle e si avvicina — o almeno questa è l’intenzione — a un ritorno in nazionale. Zinedine Zidane sta ricevendo più di qualche messaggio.