Due fratelli, due percorsi differenti e un cognome che continua a essere legato all'Inter. Mentre Aleksandar Stankovic attende l'occasione per ritagliarsi maggiore spazio nella squadra di Cristian Chivu, il fratello maggiore Filip si sta mettendo in evidenza con la maglia del Venezia, dove è diventato un punto fermo tra i pali. L'ultima conferma è arrivata nella vittoria per 1-0 contro il Napoli, alla prima partita di Davide Nicola sulla panchina dei lagunari. Filip è stato tra i grandi protagonisti dell'incontro, distinguendosi con nove parate decisive e un rigore neutralizzato a Kevin De Bruyne. A questi numeri si aggiungono oltre due gol attesi evitati e 59 tocchi di palla in fase di costruzione, un dato significativo anche nel confronto con i 17 registrati dall'attaccante azzurro Lorenzo Lucca. Una prestazione che ha contribuito al successo del Venezia e che riporta l'attenzione sul futuro del portiere, già cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.
Stankovic, il percorso di Filip tra Inter e Venezia
Filip ha completato la propria formazione nelle giovanili dell'Inter, dall'Under 17 fino alla Primavera, prima di accumulare esperienza attraverso i prestiti al Volendam e alla Sampdoria. Nell'estate del 2024 è approdato al Venezia, inizialmente con la formula del prestito. Le sue prestazioni hanno convinto il club veneto a riscattarlo per 1,5 milioni di euro. Il portiere si era già distinto nella stagione che aveva riportato i lagunari in Serie A, chiudendo 16 partite senza subire gol in 38 presenze complessive. Oggi, con la continuità trovata in Veneto, Stankovic sta consolidando il proprio percorso e attirando nuovamente l'attenzione sul suo potenziale.
Inter, il futuro della porta resta da definire
Come riportato da Sportmediaset, ad Appiano Gentile, il tema del portiere del futuro rimane aperto. Josep Martinez ha offerto una prova convincente nell'ultima uscita contro il Bologna, ma la società continua a valutare le prospettive per il reparto. In questo scenario, il nome di Filip Stankovic può tornare d'attualità. L'Inter ha infatti tutelato i propri interessi inserendo nell'accordo con il Venezia una clausola che garantisce ai nerazzurri il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Una formula che permette al club milanese di mantenere un legame con il portiere classe 2002 e di valutare eventuali scenari di mercato. Se il Venezia dovesse fissare il prezzo del proprio numero uno intorno ai 12 milioni di euro, l'Inter potrebbe beneficiare di una significativa entrata dalla cessione oppure prendere in considerazione un suo ritorno a condizioni economiche vantaggiose. In quest'ultimo caso, considerando la quota spettante ai nerazzurri e il costo dell'operazione originaria, l'esborso netto potrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 milioni di euro.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 19:49 19 punti... and still counting. L'ottimo inizio dell'Inter in A risiede nei numeri
- 19:35 GdS - Carlos Augusto ora è un fattore. In attesa di prolungare il contratto
- 19:21 videoGol dopo 54 secondi: Carlos Augusto decisivo a Bologna. Che impatto
- 19:07 MARCA - Mourinho già in bilico? Florentino Perez valuta Deschamps
- 18:52 Treviglio celebra Giacinto Facchetti con una nuova opera urban pop
- 18:37 Conceicao: "Milan? Serve stabilità, come quella che ha l'Inter"
- 18:37 Sorrentino: "L'Inter prende gol al primo tiro come la Juve l'anno scorso"
- 18:23 Venezia-Inter, da domani via alla vendita dei biglietti. Per il settore ospiti ci sarà da aspettare
- 18:07 Wanda Nara provoca Icardi: la maglia dell'Argentina in vendita a 12 euro
- 17:52 Trevisani: "Inter ko in Champions? Casualità non è la parola giusta"
- 17:38 Primavera: l'Inter pareggia e viene agganciata al primo posto
- 17:24 L'Inter Women chiude il weekend nerazzurro contro il Parma: le formazioni
- 17:10 Como corsaro: Fiorentina battuta 1-3 con gol di Liberali, Paz e Douvikas
- 16:56 Pazzini: "Andare sempre sotto è un rischio. Quella di Thuram non era simulazione"
- 16:28 SM - F. Stankovic incanta al Venezia, l'inter osserva interessata: c'è una clausola
- 16:14 Bologna, Pobega a SM: "Rammarico per il mancato colpo del 2-0"
- 15:58 Angolo Tattico - Bologna verticale del primo tempo, Inter con ampiezza nel secondo
- 15:44 Incubo italiane per lo Shakhtar Donetsk: dieci incontri senza vittorie
- 15:16 Zenga: "Bravi Bonny e Martinez. Ecco chi è stato il peggiore in campo"
- 15:02 Mkhitaryan ex di turno: tre anni allo Shakhtar come trampolino di lancio
- 14:48 Di Marzio e la debacle Champions: "Inter e Napoli faranno i playoff"
- 14:34 L'Udinese crolla in casa, il Lecce passa 3-0. Runjaiic ora rischia
- 14:20 GdS - La scossa di Chivu all'Intervallo: perde la voce, ma sveglia l'Inter
- 13:51 Costacurta: "Ecco cosa ha sbagliato Bisseck sul gol del Bologna"
- 13:37 Pobega: "Nel primo tempo saremmo dovuti essere più cinici"
- 13:23 Inter, con lo Shakhtar Donetsk striscia favorevole da ben sette partite
- 13:09 GdS - Oaktree alla cassa? Quanto potrebbe guadagnare dall'Inter
- 12:55 Genoa, De Rossi: "Roma molto forte, come lo è l'Inter"
- 12:40 È magic moment per Thuram: come lui da aprile solo Lamine Yamal
- 12:26 La Russa rilancia: "Se il centrodestra vince a Milan, San Siro resta in piedi"
- 12:11 La Stampa - Chivu la vince coi cambi. Male Doveri e il VAR
- 11:57 Brescia, targa per Beccalossi al Centro Sportivo San Filippo
- 11:42 Portiere Inter, Di Marzio: "Provedel affidabile, penso avrà delle chance"
- 11:28 Shakhtar Donetsk, Turan: "Inter avversaria di livello, ma noi vogliamo..."
- 11:13 TS - Frattesi vero rimpianto Juve: la richiesta Inter frenò Carnevali
- 10:59 Canovi: "Calcio italiano in profonda crisi. Roma vera rivale dell'Inter"
- 10:45 Lo Shakhtar Donetsk avvisa l'Inter: settimo successo in otto partite
- 10:30 Corsera - Poco da dire all'Inter di campionato. Però in Champions...
- 10:20 Corsera - L'Inter fotografia perfetta del gap campionato-Champions
- 10:10 Rinnovo Carlos Augusto, l'Inter spinge: fissato incontro con gli agenti
- 10:00 Carlos Augusto: "All'Inter giochiamo per vincere. E non sentiamo le ironie"
- 09:50 Pazzini: "Inter superiore a tutte. Juventus e Milan mi sembrano indietro"
- 09:40 Pagelle TS - Carlos Provvidenza, Diouf un punto e mezzo oltre L. Henrique
- 09:30 TS - Chivu ha ragione: in Champions non crollano come il Bologna
- 09:20 Bologna, stop per Piccoli: tornerà dopo la sosta. Noie anche per altri tre
- 09:10 Moviola CdS - Doveri da 5,5. Darmian, e il minuto a bordocampo?
- 09:00 Pagelle CdS - C. Augusto e Bonny cambi azzeccati, L. Henrique dannoso
- 08:50 GdS - Thuram non fa rimpiangere Lautaro. E stuzzica Zidane
- 08:40 GdS - Come è cresciuto Bonny. Sucic in fase di calo
- 08:30 GdS - L'Inter passa un brutto quarto d'ora: furia Chivu all'intervallo
- 08:20 Pagelle GdS - Carlos Augusto al top, stroncato Luis Henrique
- 08:10 Moviola GdS - Bocciatura per Doveri: esagerato giallo a Thuram
- 08:00 La forza dei cambi è decisiva al Dall'Ara: allontanati i fantasmi del primo tempo
- 00:00 Un bipolarismo che affascina e preoccupa
- 23:45 Condò: "L'Inter ha risolto la partita con i cambi, sono stati decisivi"
- 23:32 Giaccherini: "Carlos è il miglior giocatore dell'Inter. Chivu sta costruendo una mentalità europea"
- 23:04 Bisseck sui social dopo il 3-1 al Bologna: "Non so più nemmeno cosa dire"
- 22:49 Castro e Lulli trascinano la Roma: Genoa ko, giallorossi a -2 dall'Inter
- 22:34 Inter a 19 punti dopo 7 giornate solo per la quarta volta nell'era dei 3 punti
- 22:19 Brocchi: "Sul gol del Bologna errore clamoroso di Bisseck". Poi il retroscena su Carlos
- 22:04 Carlos Augusto a Sky: "Dobbiamo migliorare, ribaltare sempre è dispendioso"
- 21:52 videoTramontana: "Risultato enorme. Rigore su Thuram? Mamma mia. E si parla di Inter favorita"
- 21:38 Genoa, precipita la situazione di A-Cap: saltato un accordo con Oaktree
- 21:24 Bologna, Pobega in conferenza: "Primo tempo di livello, poi è venuta fuori la forza dell'Inter"
- 21:10 Palladino in conferenza: "Buon primo tempo, faccio i complimenti all'Inter per la qualità"
- 21:03 Bologna-Inter, la moviola - Doveri inverte un rigore per una simulazione
- 20:59 videoBologna-Inter 1-3, Bosio: "Che switch nel secondo tempo. Doveri? Da 0 in pagella. Come si fa..."
- 20:51 Kolarov in conferenza: "Avrei firmato per questo risultato nonostante l'errore, ma dobbiamo migliorare"
- 20:49 Bologna, Pobega a DAZN: "Dopo quel 1° T dovevamo raccogliere di più"
- 20:41 Carlos Augusto a DAZN: "Metto sempre l'Inter davanti ai miei obiettivi personali"