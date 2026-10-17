In casa Bologna, il tecnico Raffaele Palladino dovrebbe schierare il tridente composto da Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Come evidenziano le statistiche di Opta, c'è da prestare particolare attenzione all'ex Juventus e Fiorentina: è infatti il calciatore dei rossoblu che, nel corso dell'anno solare, ha preso parte a più reti in Serie A: sei (suddivisi in 4 gol e 2 assist, ndr).