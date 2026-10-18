Stefano Sorrentino, ospite negli studi di RAI Sport, analizzando la vittoria dell'Inter contro il Bologna ha messo in evidenza un dato legato ai gol subiti dalla squadra nerazzurra e ai tiri: "L'Inter è quarta in Serie A per numero di tiri nello specchio subiti, però ha preso nove gol, quindi in proporzione sono tanti. È come se passassero in svantaggio sempre al primo tiro in porta, come la Juventus l'anno scorso; non è una critica verso il portiere, che col Bologna ha fatto bene, ma una grande squadra non può accettare di prendere così tante reti".