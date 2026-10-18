Voto cinque per Daniele Doveri dopo Bologna-Inter. La Gazzetta dello Sport non ha gradito la direzione di gara dell'arbitro romano, giudizio sul quale pesa inevitabilmente l'episodio del mancato rigore concesso all'Inter: "Nel contatto in area su Marcus Thuram esagera con un giallo che ha letto, sbagliando, come accentuazione; manca l’ammonizione a Petar Sucic (sulla schiena di Federico Bernardeschi).

Questo il dettaglio delle decisioni principali: "Al 16’, Sucic su Zortea: giusto il fallo senza giallo. Al 34’, ammonizione ok per Theate: travolge e pesta Barella. Al 35’ Esposito trattiene Pobega lanciato a rete, giallo corretto. Al 3’ s.t., Pio cade in area: Darmian duella, no rigore. Al 15’ s.t., Thuram giù, incrocio con Darmian, salgono i dubbi: il contatto c’è ed è evidente ma secondo i parametri odierni è ritenuto leggero. Il giallo è una forzatura che Doveri considera pari alla simulazione perché l’interista, secondo il direttore di gara, accentua la caduta: di sicuro il contatto c’è. Al 28’, Bernardeschi ammonito per proteste ma aveva subito fallo da Sucic (colpo alla schiena)".