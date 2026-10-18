Cristian Chivu ha ragione: la Champions è una cosa, il campionato un’altra. Questa è la conclusione alla quale arriva Tuttosport dopo la vittoria dell'Inter contro il Bologna. Il motivo è presto detto: "In Europa non capita mai di vedere una squadra crollare fisicamente come accaduto ieri sera al Bologna nel secondo tempo. Colpe non ne ha Raffaele Palladino - lui deve gestire la situazione che ha ereditato - certo è che l’eclissi rossoblu ha fotografato in modo indelebile il perché un’Inter dominante in Serie A faccia tanta fatica quando gioca in Coppa".

Il tiro viene poi corretto successivamente: "Considerazione che ovviamente non vuole screditare quanto fatto dall’Inter su un campo storicamente ostico, per giunta avendo ancora in circolo le scorie del ko col Brugge e senza contare dell’ombrello protettivo di capitan Lautaro. Un’Inter che per la sesta volta su nove partite giocate in stagione è andata sotto ma che - dopo aver trovato la forza di rimettere la gara in carreggiata già a fine primo tempo grazie alla rete di Thuram - ha potuto liberare tutti i cavalli del motore nella ripresa sfruttando la rosa extralarge su cui può contare Chivu. Carlos Augusto (che ha segnato al primo pallone giocato 10" dopo il suo ingresso in campo e ha poi regalato a Ange-Yoan Bonny il pallone del 3-1) sarebbe titolare ovunque e nessuno in Serie A possiede una quarta punta forte come è questo Bonny, cresciuto tantissimo dopo un anno alla Pinetina".