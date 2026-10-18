Nell'analisi di Gazzetta.it sulla prestazione di Carlos Augusto contro il Bologna, non può mancare un cenno all'eventuale prolungamento del contratto. Il brasiliano ha ampiamente dimostrato di meritare prolungamento e, perché no, anche un adeguamento di stipendio, evidenzia la rosea. In estate si era parlato di uno scambio con Juventus per Cambiaso, l'interesse della Roma, quello dell'Atletico Madrid. Ma tutto è evaporato e Carlos Augusto continua a giocare molto bene, diventando un fattore dello scacchiere di Chivu. L'Inter se lo gode, in attesa di sistemare il prolungamento contrattuale.