Intervenuto negli studi di DAZN, l'ex centrocampista Christian Brocchi - ora allenatore - ha analizzato la vittoria dell'Inter contro il Bologna, soffermandosi sulla forza della rosa nerazzurra, sugli episodi della partita e sulla crescita di Carlos Augusto: "La completezza e la forza dell'Inter la trovi in queste dinamiche: gli allenatori spesso dicono che chi entra determina nel bene o nel male in una situazione di equilibrio", ha spiegato. L'analista si è poi espresso sull'episodio del rigore assegnato ai nerazzurri: "Già detto in presa diretta, è rigore: il tocco c'è stato e a quella velocità è rigore".

L'errore di Bisseck sul gol del Bologna

Brocchi ha individuato invece una responsabilità evidente di Yann Bisseck in occasione della rete rossoblù, giudicando l'errore persino più grave rispetto alla palla persa da Luis Henrique. "Bisseck fa un errore veramente clamoroso: o vai aggressivo sull'uomo o gli chiudi l'interno, lui invece lascia un'autostrada. È un errore peggiore della palla persa di Luis Henrique", ha dichiarato.

Carlos Augusto, la crescita raccontata da Brocchi

L'ex calciatore ha dedicato spazio anche al percorso di Carlos Augusto, ricordando il suo arrivo al Monza e le difficoltà iniziali prima della definitiva affermazione. "Quando è arrivato al Monza doveva scoprire un mondo: faceva fatica a difendere ma quando partiva aveva qualcosa di diverso. Il primo anno è stata un'altalena dovuta al suo inserimento: però emergeva la voglia di migliorarsi e questo strapotere atletico", ha raccontato. Brocchi ha quindi svelato un retroscena di mercato: "Noi cercavamo un terzino sinistro e parlavamo di Dimarco e Carlos Augusto. Per Dimarco era un pochino difficile, quindi Antonelli disse che sarebbe arrivato un forte e Carlos Augusto fu una sorpresa incredibile. Il salto l'ha fatto nel secondo anno, si è inserito molto meglio: ha capito il modo di giocare e ora è diventato bravissimo anche a difendere. Anche da braccetto è un giocatore di primo livello", ha aggiunto.

Champions League, Brocchi crede nell'Inter

In chiusura, Brocchi ha parlato delle ambizioni europee dei nerazzurri, confermando la fiducia nella squadra nonostante le difficoltà incontrate in Champions League. "L'Inter resta questa, andranno avanti con forza perché credono fortemente di poter recitare un ruolo importante: e io penso che possano farlo. L'obiettivo per me è arrivare in fondo lì", ha concluso.