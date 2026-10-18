Quasi sufficiente, secondo il Corriere dello Sport, la prestazione di Daniele Doveri in Bologna-Inter. Nella moviola del quotidiano, si parla di "gara dai due volti dal punto di vista della gestione per Doveri: senza problemi nel primo tempo - corrette le ammonizioni comminate ad Arthur Theate e Pio Esposito -, sbavature e diversi errori nella ripresa. Di fatto sporca una prestazione positiva con scelte poco lucide, nel finale lascia un po' troppo spazio al nervosismo.

Confermato il giudizio sul contatto Matteo Darmian-Marcus Thuram al 61esimo: contatto leggero, ma sbagliata l'ammonizione del francese. Inoltre l'ex Inter, in un'azione successiva, rimane a terra e si rialza subito dopo: stando alle nuove regole sarebbe dovuto uscire per un minuto. Corretto il giallo per proteste contro Federico Bernardeschi, ma l'errore del direttore è evidente, in quanto c'era ammonizione per Petar Sucic e calcio di punizione da posizione pericolosa per i padroni di casa. Giusto convalidare la rete di Carlos Augusto e annullare la prima rete di Yoan Bonny.