Prosegue la stagione dell'Inter. Dopo la vittoria di Bologna, ora i nerazzurri ospiteranno Shakhtar e Fiorentina nei prossimi giorni. Dopo il doppio impegno a San Siro, sarà la volta della trasferta del Penzo, contro il Venezia. Partita in programma alle 18.30 di mercoledì 28 ottobre.

Da domani saranno in vendita i biglietti per assistere alla gara. La prima fase di prevendita è riservata esclusivamente agli abbonati veneziani per la stagione 2026/27 e sarà attiva dalle ore 10:00 di lunedì 19 ottobre alle ore 23:59 di mercoledì 21 ottobre. Dalle ore 10:00 di giovedì 22 ottobre fino alle ore 13:00 di martedì 27 ottobre sarà attiva la vendita per i soli possessori di Supporters Card degli arancioneroverdi a tariffe agevolate. Dalle ore 15:00 di martedì 27 ottobre sarà attiva la vendita libera a tariffa intera, previa disponibilità di posti. La modalità di vendita per il Settore Ospiti sarà comunicata successivamente, a seguito della Determinazione dell’Osservatorio e del GOS della Questura di Venezia.