L’Inter è la fotografia perfetta della differenza tra la Champions e il campionato. L'assioma è del Corriere della Sera che evidenzia: "In Europa ha perso sette delle ultime otto partite, in serie A invece è ancora imbattuta e a Bologna ha infilato la sesta vittoria in sette giornate. Numeri agli antipodi, che spiegano bene dove siamo finiti e quanto sarà difficile risalire la corrente. Al Dall’Ara la squadra di Cristian Chivu ha sbagliato l’approccio, come troppo spesso le succede, ma ribaltare il risultato è diventata la specialità della casa, c’era già riuscita contro Napoli, Udinese e in parte con la Roma, come se avesse bisogno di una scossa per mettersi in moto. Al Bologna ha regalato un tempo, faticando a dimenticare il Bruges. Una squadra statica, spenta, distratta, rimessa in piedi prima dell’intervallo dalla rete tanto preziosa quanto bella di Thuram, che avrà il compito di non far rimpiangere Lautaro Martinez sino alla sosta di novembre".

Luci e ombre, quindi, nella serata del Dall'Ara: "Chivu può contare su una rosa ampia e infatti i cambi sono stati decisivi, ma ancora una volta la squadra ha mostrato limiti sconfortanti nell’atteggiamento e nell’attenzione difensiva, facendosi sorprendere scoperta dai lanci lunghi dei rossoblù. In Italia alla regina basta un tempo, in Europa non è così. L’Inter se lo ricordi pensando allo Shakhtar. La seconda disastrosa giornata di Champions ha lasciato il segno".