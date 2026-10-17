Giornata no per l'Inter U23, battuta al Breda dal Monopoli. I pugliesi si sono imposti per 2-4 sul campo della seconda squadra nerazzurra. Ecco i voti della squadra di Vecchi.
TAHO 5.5 - In ritardo in occasione del rigore che porta all'1-1. Sbaglia i tempi di uscita e viene anticipato da un rapace Scipioni. Poi può poco sugli altri gol e non è chiamato a grandi parate, non avendo dunque nemmeno la possibilità di riscattarsi.
STANTE 5.5 - Parte bene con l'assist per Zuberek, poi va in difficoltà. Svagato in occasione del rigore causato da Taho, quando non si mette sulla linea di corsa di Scipioni per fargli perdere il tempo di arrivare sul pallone. Male anche sull'1-3, non capendosi con Prestia per la marcatura di Vido.
PRESTIA 5.5 - Tiene botta contro Vido, ma è fatale la lettura sbagliata a inizio secondo tempo, quando arriva il gol dell'1-3 d Vido. Lui e Stante non si capiscono e perdono l'ex Union Brescia nel cuore dell'area di rigore. In generale non è ancora al top della condizione. Dall'80' GARONETTI S.V.
JAKIROVIC 6 - Fatica meno dei compagni di reparto, ma non ha modo di arginare la manovra dei pugliesi. Solito discreto apporto con la sua tecnica quando l'Inter U23 ha la palla.
AVITABILE 5 - Prestazione che anche per lui non è sufficiente. Accompagna di rado la manovra dei compagni sulla fascia, aggiungendo poi l'errore da matita blu che porta al gol dell'1-2 di Scipioni. Dal 66' SORINO 6.5 - Fuori dalla sua comfort zone entra bene in campo. Promosso soprattutto per l'atteggiamento propositivo.
KACZMARSKI 6 - Prestazione di sostanza, senza grandi acuti. Bello il tiro da fuori che nel primo tempo manca la porta di poco, poi fa legna per novanta minuti. Sufficienza, niente di più.
BOVO 5.5 - Troppo poco. Tanti tocchi, poca incisività. Anche in fase di non possesso a volte è spaesato, costretto a inseguire i giocatori del Monopoli. Rimandato. Dal 66' CERPELLETTI 6 - Cerca di dare tutto, non basta per evitare la sconfitta. Comunque sufficiente.
MARELLO 5.5 - Anche lui non riesce a mettere la propria firma sulla partita. Qualche cross, nella maggior parte dei casi imprecisi, non abbastanza per un ragazzo del suo talento e delle sue prospettive.
FUMAGALLI 5 - Giornata decisamente negativa. Nessuno spunto in una partita in cui l'Inter U23 avrebbe avuto bisogno di qualcosa in più dal suo fuori quota offensivo. Non riesce mai, infatti, a rendersi pericoloso per la retroguardia biancoverde. Dall'82' CARRARA S.V.
MANCUSO 6.5 - Partita positiva la sua. Buona attitudine, bravo a farsi trovare spesso tra le linee, intraprendente in conduzione. Manca un po' al momento della conclusione, quando avrebbe potuto fare meglio. In una giornata grigia per la squadra di Vecchi sicuramente è lui la nota positiva. Dal 66' LAVELLI 5.5 - Entra e non incide. Più funzionale, per caratteristiche, quando gioca dal primo minuto.
ZUBEREK 7 - Doppietta, tante spallate e una buona dose di grinta. Quattro gol in due partite, decisamente il più in palla della squadra di Vecchi in questa fase. Non a caso oggi parte titolare, dimostrando di meritarsi la fiducia dello staff.
Mister VECCHI 5.5 - La giornata "no" dell'Inter U23 passa anche da tanti errori individuali. In generale comunque non è una buona prestazione, complici gli assenti e la fatica accumulata dalla lunga trasferta in Campania. La differenza di rendimento tra casa e trasferta, però, è un tema da affrontare, prosecuzione di un qualcosa già visto l'anno scorso.
Alessandro Savoldi
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