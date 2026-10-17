Interessante statistica diffusa da OptaPaolo dopo la vittoria in rimonta 3-1 sul Bologna. L'Inter ha guadagnato 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 (19), il 2002/03 (19) e il 1997/98 (19). E oggi, appunto.