Nel primo tempo il Bologna riesce a interpretare meglio la partita dal punto di vista tattico, mostrando più aggressività, ritmo e capacità di occupare gli spazi. La squadra rossoblù cerca di disturbare la costruzione dell’Inter, impedendo a Barella, Zielinski e Sucic di gestire il pallone con continuità e provando a recuperare palla per ripartire velocemente. Bernardeschi e Cambiaghi si muovono bene tra le linee, cercando di avvicinarsi a Piccoli, mentre Ferguson e Pobega garantiscono intensità e presenza in mezzo al campo. Anche Zortea e Miranda provano a dare ampiezza, costringendo Dimarco e Luis Henrique a prestare attenzione alla fase difensiva. Il Bologna cerca subito la verticalità sulle punte saltando il filtro del centrocampo, per giocare perennemente nella metá campo avversaria. L’Inter, invece, fatica a trovare continuità nella circolazione: Bastoni, Akanji e Bisseck provano a impostare, ma la pressione del Bologna limita le linee di passaggio e rende meno efficaci gli inserimenti di Barella e Sucic. Thuram ed Esposito cercano di attaccare la profondità e lavorare sui centrali rossoblù, ma la manovra nerazzurra non sempre riesce a svilupparsi con la fluidità necessaria. In questa fase il Bologna appare più organizzato e riesce a mettere maggiormente in difficoltà gli avversari, soprattutto grazie all’intensità e alla capacità di aggredire i portatori di palla.

Spartiacque tattico

Il gol di Thuram rappresenta lo spartiacque tattico della partita. La rete permette all’Inter di acquisire fiducia e di gestire con maggiore tranquillità il possesso, mentre il Bologna è costretto a modificare il proprio atteggiamento, cercando di alzare il baricentro e concedendo inevitabilmente più spazi alle spalle della difesa. È proprio qui che la squadra di Chivu trova le condizioni ideali per esprimere il proprio potenziale: Barella aumenta il ritmo degli inserimenti, Zielinski riesce a trovare più libertà tra le linee e Dimarco diventa una risorsa importante per allargare il campo e creare superiorità sulla fascia. Thuram, oltre a essere pericoloso in zona gol, lavora bene nei movimenti senza palla e costringe i difensori del Bologna a continui adattamenti. Esposito offre un riferimento centrale, mentre Sucic accompagna la manovra e cerca di sfruttare gli spazi lasciati dai centrocampisti rossoblù. Dall’altra parte, Ferguson e Pobega sono costretti a coprire porzioni di campo più ampie, Bernardeschi e Cambiaghi ricevono palloni meno puliti e Piccoli rimane più isolato. La squadra di Palladino perde così parte dell’equilibrio mostrato inizialmente, mentre l’Inter riesce a trasformare il controllo del gioco in una maggiore pericolosità offensiva.

Qualità e intensità dalla panchina

Con il passare dei minuti l’Inter prende definitivamente il largo, dimostrando di saper sfruttare meglio gli spazi e di avere più soluzioni per colpire una squadra che deve necessariamente scoprirsi. Gli ingressi in campo di Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Diouf e Bonny, permettono ai nerazzurri di aumentare qualità e intensità, sia nella gestione del pallone sia negli attacchi alla profondità. Calhanoglu può dare ordine alla costruzione, Mkhitaryan aggiunge esperienza e capacità di inserirsi, mentre Carlos Augusto garantisce spinta e presenza offensiva, oltre a solidità difensiva. Bonny offre un’ulteriore soluzione per attaccare gli spazi e tenere impegnata la retroguardia avversaria. Il Bologna prova a reagire attraverso Moro, Helland e gli altri cambi, ma fatica a ricostruire la compattezza iniziale: la pressione diventa meno coordinata, le distanze tra i reparti aumentano e i difensori sono spesso costretti a fronteggiare gli attaccanti nerazzurri in situazioni complicate. Anche Skorupski si trova maggiormente esposto a una manovra interista diventata più incisiva. Il 3-1 finale racconta quindi soprattutto due momenti tattici differenti: nel primo tempo il Bologna riesce a imporre la propria intensità e a limitare l’Inter, mentre nella ripresa l’Inter prende il sopravvento.