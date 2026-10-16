La trasferta in casa del Bologna ha spesso riservato giornate amare - per non dire amarissime - all'Inter, chiamata però ad una decisa inversione di marcia a seguito del fiasco casalingo incassato in Champions League contro il Club Brugge. A questo proprosito, i nerazzurri tenteranno di sfatare la maledizione dello stadio Dall'Ara, impianto dove il club rossoblù è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Biscione in Serie A (tre vittorie e un pareggio). Sul fronte statistico, i dati OPTA evidenziano un curioso particolare in merito alle cinque reti sin qui segnate dagli emiliani in campionato: ognuna di queste marcature è stata realizzata da un giocatore diverso, nello specifico Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem.