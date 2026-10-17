Anche il tecnico del Bologna Raffaele Palladino si è soffermato in conferenza stampa sui temi di questo Bologna-Inter, ecco le sue parole raccolte dall'inviata.

Bologna quasi perfetto nel primo tempo. Poi cosa è successo a parte la forza dell’Inter?

"Abbiamo fatto un grande primo tempo, preparata e interpretata bene, con coraggio e spirito di sacrificio. Abbiamo avuto anche qualità nelle ripartenza. Il rammarico è non aver trovato il secondo gol perché contro queste squadre bisogna essere cinici.

Faccio i complimenti all’inter per la qualità che ha messo in campo, il gol di Thuram è incredibile, e nel secondo tempo siamo calati, forse anche il loro gol ci ha tagliato le gambe ma ci portiamo a casa cose positive".

Quanto ha influito l’infortunio di Piccoli?

"Sì ha pesato, sapevamo che le caratteristiche dell’Inter erano di venirci a prendere davanti e noi volevamo isolare Piccoli in uno contro uno. Senza di lui abbiamo dovuto mettere caratteristiche diverse con Enem e non abbiamo avuto più quella forza davanti anche se Enem ha fatto quello che doveva. Nel secondo tempo non abbiamo avuto energia, dobbiamo migliorare la condizione fisica".

Quanto significa una gara con l’Inter per misurare il livello della squadra?

"Sono qui per migliorare la squadra e i singoli, i miglioramenti sono fondamentali. Se migliorano i singoli migliorano tutti, io credo molto in questi ragazzi anche nei più giovani".

Sui cambi e Cambiaghi: "Erano un po’ obbligati, Speriamo per Piccoli non sia nulla di grave, nel secondo tempo ho cambiato gli ammoniti. Cambiaghi aveva i crampi. Avrei voluto farne altri ma siamo stati costretti".