Anche il Corriere dello Sport individua in Carlos Augusto il migliore in campo per l'Inter nella gara contro il Bologna e boccia la prestazione di Luis Henrique. Ecco il dettaglio dei voti dei nerazzurri:
Chivu (all.) — 6,5
In Italia, le rimonte funzionano. Ma è la sesta volta in 9 gare che l’Inter va sotto… Dà la prima scossa all’intervallo, la seconda con le sostituzioni.
J. Martinez — 6
Per anticipare la conclusione di Pobega, lascia scoperto il suo palo. Mura con il corpo il piattone di Zortea.
Bisseck — 5,5
Invece di sbarrare la strada a Pobega, gli spalanca l’area: perché? Svagato fino all’intervallo, come tutta l’Inter.
Akanji — 5,5
Non legge in anticipo la percussione di Pobega. È il primo segnale di una gara faticosa.
Bastoni — 6
Meglio con il pallone tra i piedi che da difensore.
Luis Henrique — 5 · Il peggiore
Dannoso, sia quando ciabatta tutto solo a centro area il corner di Dimarco sia quando si fa soffiare il pallone da cui nasce il gol. Un paio di dribbling prima di uscire non lo salvano.
Diouf (24’ st) — 6
Contribuisce al decisivo colpo di reni nerazzurro.
Barella — 6,5
Perfetto il traversone per Thuram, ma è l’unico lampo di un primo tempo confuso. Più lucido e controllato nella ripresa.
Zielinski — 6
Regia al piccolo trotto. Dopo l’intervallo alza i giri e confeziona l’assist per Carlos Augusto.
Calhanoglu (34’ st) — s.v.
Dentro per blindare la vittoria.
Sucic — 6
Cambia marcia nella ripresa. Incredibile, però, quel palo a porta spalancata.
Dimarco — 6
Per un tempo continua ad accentrarsi o addirittura ad allargarsi a destra, ma così toglie un punto di riferimento. Meglio quando resta a sinistra.
Carlos Augusto (24’ st) — 7,5 · Il migliore
Che impatto. Il primo pallone che tocca è il comodo appoggio in rete per il 2-1. Aggiunge il passaggio vincente per Bonny.
P. Esposito — 6
Che fatica lottare in mezzo alla difesa rossoblu.
Bonny (13’ st) — 7
Altro cambio azzeccato. Mette in crisi la difesa rossoblu. Un gol cancellato per centimetri, prima del sigillo finale.
M. Thuram — 7
Micidiale di testa. Prende il tempo a Casale e piazza il pallone dove è impossibile da raggiungere per Skorupski.
Mkhitaryan (34’ st) — s.v.
Con lui, l’Inter chiude con il 5-4-1.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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