Treviglio, cittadina a metà strada tra Bergamo e Milano, è la località natale di Giacinto Facchetti. La leggenda interista è infatti nata a Treviglio il 18 luglio 1942. A lui è intitolato il palasport, PalaFacchetti, appunto, dove gioca la squadra di basket locale, il Treviglio Brianza Basket. Oggi è stato celebrato il PalaFacchetti Day.

Come spiega L'Eco di Bergamo: "Il momento inaugurale sarà la presentazione di un'opera urban pop. L'intervento artistico è stato realizzato in occasione del 20esimo anniversario della scomparsa del campione, nato a Treviglio e protagonista della Nazionale e dell'Inter, il cui nome è oggi legato al palazzetto cittadino". Poi, Treviglio ospiterà Capo d'Orlando, partita valida per il campionato di Serie B Nazionale di basket.