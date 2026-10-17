L'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha analizzato negli studi di DAZN il match vinto per 3-1 dall'Inter sul campo del Bologna: "Secondo me, a differenza di tante altre volte, è stata la peggior Inter nel primo tempo. Si è fatta male da sola, ma voglio sottolineare la forza di questa squadra, che si è aggrappata ai suoi pilastri e ai giocatori che sono entrati dalla panchina e che hanno cambiato la partita", ha dichiarato Giaccherini.

L'ex centrocampista ha poi evidenziato l'importanza delle rotazioni e dello spirito collettivo: "C'è una frase che sicuramente Chivu ripete spesso nello spogliatoio, ovvero che è un grande gruppo e che lui ha bisogno di attingere da tutti". Parole di grande apprezzamento anche per Carlos Augusto: "Al momento è il miglior giocatore dell'Inter, sotto tutti i punti di vista. Non ha sbagliato una partita. A sentirlo parlare, ha anche grande umiltà". Giaccherini ha infine contestato la mancata concessione del rigore su Thuram: "Capisco le linee guida, ma questo è un rigore clamoroso, come fai a non intervenire?".

"Chivu sta lavorando per una mentalità europea"

L'analisi si è poi spostata sulle ambizioni internazionali dell'Inter e sul percorso intrapreso da Chivu: "L'Inter sta andando verso la strada del Barcellona di Flick, sto facendo un paragone azzardato. L'Inter però sta andando verso una mentalità e un gioco europeo. Chivu ci sta lavorando, è un percorso che l'Inter deve fare per provare a vincere la Champions".