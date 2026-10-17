Gli Expected Goals forniscono un indirizzo, puramente numerico e statistico-teorico, del quantitativo di gol che ci si aspetta da una formazione sulla base di quanto costruisce in fase offensiva. Come evidenzia Opta, soltanto la Juventus ha registrato un valore più basso del Bologna in quella contingenze. L'Inter, invece, è quinta in graduatoria a quota 7.0.