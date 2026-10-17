Gli Expected Goals forniscono un indirizzo, puramente numerico e statistico-teorico, del quantitativo di gol che ci si aspetta da una formazione sulla base di quanto costruisce in fase offensiva. Come evidenzia Opta, soltanto la Juventus ha registrato un valore più basso del Bologna in quella contingenze. L'Inter, invece, è quinta in graduatoria a quota 7.0.

Sezione: Stats / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 15:46
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione