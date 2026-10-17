Intercettato da Sky Sport, l'esterno nerazzurro Carlos Augusto ha rilasciato alcune breve dichiarazioni dopo il 3-1 in rimonta sul campo del Bologna: "Dobbiamo migliorare. quando vai sotto devi spendere troppe energie per ribaltare le partite ed è troppo dispendioso. Dobbiamo migliorare l'approccio e possiamo farlo, anche perché l'anno scorso lo facevamo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo la mentalità giusta. Speriamo di riuscirci nelle prossime partite", ha concluso.