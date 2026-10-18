Il Milan può ambire a rientrare nella corsa per lo Scudetto? A questa domanda risponde Giampaolo Pazzini, doppio ex dei rossoneri e dell'Atalanta che si sfideranno quest'oggi a San Siro, alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter è superiore a tutte. Il divario è meno marcato con la Roma, che le darà noia fino alla fine, e con il Como, che ha un’identità molto chiara di gioco. Il Milan e Juventus, invece, mi sembrano leggermente più indietro". 

Sezione: Rassegna / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 09:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.