Il Milan può ambire a rientrare nella corsa per lo Scudetto? A questa domanda risponde Giampaolo Pazzini, doppio ex dei rossoneri e dell'Atalanta che si sfideranno quest'oggi a San Siro, alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter è superiore a tutte. Il divario è meno marcato con la Roma, che le darà noia fino alla fine, e con il Como, che ha un’identità molto chiara di gioco. Il Milan e Juventus, invece, mi sembrano leggermente più indietro".