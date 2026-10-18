Dopo la sosta per le nazionali torna in campo l'Inter Women, che ospita il Parma. La squadra di David Sassarini è chiamata a rispondere alla Roma, che pochi minuti fa ha battuto il Milan 3-2, e al Como, che a sua volta ha vinto contro la Juventus 2-4. Inter e Parma, inoltre, si sono già sfidate in Women's Cup, con le nerazzurre che si sono imposte per 0-1 il 21 agosto. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 18 all'Arena Civica di Milano.

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg , 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 20 Detruyer; 26 Raphino, 7 Bugeja.

A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 4 Van Diemen, 9 Polli, 16 Tomašević, 17 Payne, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 46 Bressan.

Allenatore: David Sassarini

PARMA: 12 Caesar; 13 Merlo, 5 Sharts, 20 Szymaszek, 18 Dominguez; 6 Jorde, 29 Uffren; 21 Cavallin, 26 Ekic, 42 Bowie; 17 Di Stefano.

A disposizione: 22 Copetti, 24 Fierro, 2 Soares Martins, 4 Bou, 7 Rabot, 8 Pondini, 11 Healy, 16 Zappettini, 23 Tomaselli, 25 Ambrosi, 28 Georgsdottir, 77 Christensen.

Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Pasculli

Assistenti: Sadikaj - Liotta

IV Ufficiale: Pina