L'Inter cercherà di conquistare i suoi primi punti nella Champions League 2026/27 in occasione della terza giornata, ospitando lo Shakhtar Donetsk, che finora ha collezionato quattro punti grazie a un avvio senza sconfitte. Per farlo, può contare sul favore della cabala: la squadra nerazzurra, infatti, è imbattuta nei sette confronti con lo Shakhtar con 3 vittorie e 4 pareggi, avendo subito un solo gol e mantenendo la porta inviolata in sei occasioni.
Tre delle quattro sfide disputate nella fase a gironi contro lo Shakhtar nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 sono terminate 0-0; l'Inter ha vinto l'incontro più recente per 2-0 a Milano, durante la quinta giornata della stagione 2021/22. I nerazzurri sono inoltre imbattuti nei 13 match disputati contro club ucraini (7 vittorie, 6 pareggi), non subendo gol nelle ultime cinque partite, tutte giocate contro lo Shakhtar.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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