Wanda Nara torna a punzecchiare Mauro Icardi e lo fa con un'iniziativa che non è passata inosservata. L'imprenditrice ha messo in vendita sul proprio negozio online una maglia della nazionale argentina indossata dall'ex marito, accompagnando l'annuncio con una descrizione ironica che sembra prendere di mira il suo passato con l'Albiceleste.

La frecciata di Wanda Nara

La relazione tra Wanda Nara e Icardi si è conclusa nell'ottobre 2024, ma i rapporti tra i due continuano a essere caratterizzati da tensioni e provocazioni. L'ultima mossa è arrivata dalla modella, che ha pubblicato sul sito wandashop.com.ar una maglia originale dell'Argentina al prezzo di 20.000 pesos, pari a circa 12 euro. A rendere particolare l'inserzione è soprattutto la descrizione scelta: "Maglia originale di un ex giocatore, poco usata". Nel testo non viene mai citato direttamente il nome di Icardi, anche se sul retro della divisa sono ben visibili il numero 9 e il cognome dell'attaccante.

Il riferimento alla nazionale argentina

La provocazione sembra legata anche allo scarso spazio avuto da Icardi con la nazionale maggiore, con cui ha collezionato appena otto presenze. La maglia messa in vendita risale inoltre al 2018, anno dei Mondiali in Russia, torneo al quale l'attaccante non prese parte. L'annuncio prevedeva anche la possibilità di pagare a rate senza interessi e uno sconto del 15% utilizzando una carta di debito. Icardi, attualmente senza squadra, si ritrova così al centro di una nuova frecciata pubblica da parte dell'ex moglie, che continua ad alimentare l'attenzione sulla loro separazione.