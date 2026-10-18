Lo Shakhtar Donetsk, avversario dell'Inter mercoledì prossimo in Champions League, continua la sua marcia trionfale in campionato: gli uomini di Arda Turan si impongono 2-1 contro il Kolos Kovalivka e si portano a +5 sul Polissya Zhytomyr attualmente secondo (con una gara in meno). Decisive le reti di Vinicius Tobias (a segno anche in settimana contro l’Aek Atene) e Valeriy Bondar. In attacco hanno invece potuto respirare sia il numero 9 Kaua Elias che il 10 Pedrinho: il primo non è proprio entrato in campo, il secondo lo ha fatto al 71. Mercoledì, a San Siro, i Pitmen si presenteranno dunque dopo aver vinto 7 degli ultimi 8 incontri disputati (l’unico pareggio è arrivato proprio in Champions, in Olanda contro il PSV Eindhoven).