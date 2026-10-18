Lo Shakhtar Donetsk è alle prese con un autentico tabù legato alle squadre italiane: la formazione ucraina, prossima avversaria dell'Inter in Champions League, non vince infatti da dieci incontri contro squadre italiane (4 pareggi, 6 sconfitte), con un solo gol all'attivo, dall'ultima vittoria risalente all'ottobre 2019 (2-1 sul campo dell'Atalanta nella fase a gironi).

La formazione ucraina ha perso quattro delle ultime sei partite contro squadre di Serie A, tra cui l'ultima, un 0-3 contro l'Atalanta nella seconda giornata della stagione 2024/25.

Sezione: News / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 15:44
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.