Davide Frattesi entrerà questa sera all'Allianz Stadium da avversario della Juventus. Eppure, mai come questa estate la possibilità che lo stadio dei bianconeri diventasse la sua casa è sembrata concreta: come ricorda Tuttosport, La Juve, che cercava un rinforzo in mezzo al campo, aveva messo gli occhi su Frattesi che voleva lasciare l'Inter per trovare il minutaggio che gli mancava. In estate il nome è tornato sul tavolo, ma la richiesta nerazzurra di 30 milioni è stata giudicata troppo alta da Giovanni Carnevali, che lo ritiene un figlioccio calcistico. I bianconeri hanno preferito destinare quel tesoretto a Kerim Alajbegovic, seguendo altre priorità anche nella costruzione del centrocampo. Adesso sarà un avversario da controllare per gli uomini di Luciano Spalletti.