Ancora problemi di infortuni per il Bologna, che dalla partita con l'Inter esce non solo con una sconfitta sul groppone ma anche con lo stop per il proprio attaccante Roberto Piccoli, che dopo uno scontro con Manuel Akanji, alla mezzora del primo tempo, si è accasciato e ha dovuto lasciare il campo a Jay Enem causa di un problema ai flessori. Solo nei prossimi giorni saranno svolti gli esami strumentali, ma è chiaro che difficilmente l’attaccante potrà rientrare prima della sosta.

Dopo aver saltato l’incontro di Lecce a causa di una contusione subita alla vigilia, Arthur Theate era rientrato titolare con l’Inter, dimostrando di aver completamente smaltito il problema. Purtroppo, dopo un quarto d’ora della ripresa, il difensore belga ha chiesto il cambio a causa di un’altra forte contusione subita durante l‘incontro. Anche se c’è ottimismo, le sue condizioni andranno valutate. Anche gli altri due cambi dei rossoblù sono stati obbligati: una forte contusione ha fermato il marcatore Tommaso Pobega, mentre i crampi Niccolò Cambiaghi.