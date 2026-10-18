Nel corso del postpartita di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha analizzato alcuni aspetti della vittoria dell'Inter sul campo del Bologna. L'ex difensore del Milan si è soffermato in particolare sulla rete dei felsinei e sulla rete del pareggio interista: "Bisseck va su una palla laterale che non deve interessargli. Pensava che Pobega passasse palla all'esterno e doveva convincerlo lui allargando il campo. Invece gli permette di venire verso il centro e credo che a quel punto fosse abbastanza facile prendere la porta, poi sul gol lascio parlare gli altri. Il gol di Thuram? Bello l'assist e tutto. Sono sorpreso perché c'è un lavoro diverso da parte dei difensori di oggi. Non ci sono situazioni difficili per come si marca in Italia. Credo che il difensore debba toccare prima il calciatore avversario e non fargli prendere il tempo, magari la prende comunque di testa ma se lo tocco un po' prima non riesce a saltare così tanto".