L'Inter Women vince la terza partita su tre in Serie A e aggancia Como 1907 e Roma in vetta alla classifica a quota 9. Le nerazzurre hanno avuto la meglio del Parma per 3-0. A sbloccare la gara, al 37', è stata la maltese Haley Bugeja, tra le più positive in questo avvio di stagione. Nella ripresa ci ha pensato Vilhjalmsdottir a raddoppiare, dopo appena dodici minuti. A far partire la festa ci ha pensato Michela Cambiaghi, per il 3-0 all'87'. Lo stesso risultato della Prima Squadra maschile contro il Parma: tanto è bastato alla squadra di Sassarini per archiviare la pratica. Replicato dunque il successo ottenuto ad agosto in Women's Cup. In quell'occasione contro il Parma era finita 1-0, sempre con gol di Vilhjalmsdottir.
IL TABELLINO
Inter-Parma 3-0
Reti: 39' Bugeja, 58' Vilhjálmsdóttir, 87' Cambiaghi
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna (17 Payne 67'); 6 Santi (16 Tomašević 85'), 8 Vilhjálmsdóttir (29 Giudici 67'), 20 Detruyer; 26 Raphino (36 Cambiaghi 72'), 7 Bugeja (9 Polli 72').
A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 4 Van Diemen, 46 Bressan.
Allenatore: David Sassarini
PARMA: 12 Ceasar; 13 Merlo (11 Healy 72'), 5 Sharts, 20 Szymaszek, 18 Dominguez; 6 Jorde (23 Tomaselli 59'), 29 Uffren; 21 Cavallin (77 Christensen 59'), 26 Ekic, 42 Bowie (2 Soares Martins 46'); 17 Distefano (28 Georgsdottir 81).
A disposizione: 22 Copetti, 24 Fierro, 4 Bou, 7 Rabot, 8 Pondini, 16 Zappettini, 25 Ambrosi.
Allenatore: Stefano Sottili
Ammonite: 51' Vilhjálmsdóttir (I), 77' Soares Martins (P), 80' Detruyer (I) Recuperi: 2'
Arbitro: Pasculli Assistenti: Sadikaj - Liotta IV Ufficiale: Pina
Alessandro Savoldi
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