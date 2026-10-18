L'Inter supera il Bologna per 3-1 al termine di una partita dai due volti. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Cristian Chivu cambia passo nella ripresa e completa la rimonta, confermando la propria capacità di reagire alle difficoltà. Il risultato premia anche le scelte dell'allenatore, capace di trovare dalla panchina le risorse necessarie per ribaltare l'inerzia della gara. Resta, però, un aspetto su cui lavorare: i nerazzurri continuano a concedere troppo agli avversari nelle fasi iniziali.
La rabbia di Chivu negli spogliatoi
Quella contro il Bologna è stata la sesta partita stagionale in cui l'Inter si è ritrovata in svantaggio, la quarta in campionato. In Serie A i nerazzurri sono sempre riusciti a recuperare, mentre in Champions League le prime due sconfitte hanno mostrato quanto sia difficile correggere la rotta contro avversari di alto livello. Al Dall'Ara, la svolta è arrivata durante l'intervallo. Come rivela La Gazzetta dello Sport, insoddisfatto dell'atteggiamento della squadra, Chivu ha alzato la voce negli spogliatoi, dando vita a una strigliata particolarmente energica. Una reazione forte, persino più intensa di quella mostrata dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juventus nella scorsa stagione. Il messaggio del tecnico è arrivato alla squadra, che nella ripresa è tornata in campo con maggiore aggressività, ritmo e convinzione. L'Inter ha così cambiato completamente volto, mettendo in difficoltà il Bologna e costruendo le condizioni per conquistare tre punti importanti.
Le sostituzioni fanno la differenza
Nella rimonta nerazzurra c'è anche la firma dei giocatori subentrati. L'azione del definitivo 3-1 è emblematica: Calhanoglu avvia tutto con un lancio, Mkhitaryan inventa la giocata, Carlos Augusto mette in mezzo il pallone e Bonny finalizza. Quattro giocatori coinvolti, tutti entrati a gara in corso, a dimostrazione dell'importanza delle alternative a disposizione di Chivu. Proprio Bonny si conferma una risorsa preziosa per l'attacco, dopo le recenti prestazioni positive. La profondità della rosa permette all'Inter di cambiare ritmo e caratteristiche durante la partita, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante nel corso della stagione. Dopo il fischio finale, a presentarsi in conferenza stampa è stato il vice allenatore Aleksandar Kolarov, con Chivu rimasto senza voce dopo aver guidato la squadra anche attraverso la concitazione dell'intervallo.
Lo Shakhtar per dare continuità alla reazione
La vittoria di Bologna rappresenta un'iniezione di fiducia, ma per l'Inter non può essere un punto d'arrivo. Le rimonte in campionato dimostrano il carattere della squadra, mentre i risultati europei impongono una riflessione sull'approccio alle partite. In Champions League, infatti, i nerazzurri non sono ancora riusciti a trasformare la reazione in risultati positivi. La prossima occasione per invertire la tendenza sarà la sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Kolarov ha ricordato come in Europa i ritmi siano più elevati, ma ha anche ribadito che il percorso resta recuperabile: "In Europa si va più veloce, cerchiamo sempre di essere aggressivi anche lì. Stiamo avendo qualche problema, ma solo a livello di risultati: siamo infatti ancora in tempo a recuperare i punti persi per strada".
Per Chivu, la priorità sarà trasferire in Champions League lo spirito mostrato nella ripresa contro il Bologna. La qualità e le alternative non mancano: servirà soprattutto maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti, evitando di dover rincorrere ogni volta il risultato.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:44 Incubo italiane per lo Shakhtar Donetsk: dieci incontri senza vittorie
- 15:16 Zenga: "Bravi Bonny e Martinez. Ecco chi è stato il peggiore in campo"
- 15:02 Mkhitaryan ex di turno: tre anni allo Shakhtar come trampolino di lancio
- 14:48 Di Marzio e la debacle Champions: "Inter e Napoli faranno i playoff"
- 14:34 L'Udinese crolla in casa, il Lecce passa 3-0. Runjaiic ora rischia
- 14:20 GdS - La scossa di Chivu all'Intervallo: perde la voce, ma sveglia l'Inter
- 13:51 Costacurta: "Ecco cosa ha sbagliato Bisseck sul gol del Bologna"
- 13:37 Pobega: "Nel primo tempo saremmo dovuti essere più cinici"
- 13:23 Inter, con lo Shakhtar Donetsk striscia favorevole da ben sette partite
- 13:09 GdS - Oaktree alla cassa? Quanto potrebbe guadagnare dall'Inter
- 12:55 Genoa, De Rossi: "Roma molto forte, come lo è l'Inter"
- 12:40 È magic moment per Thuram: come lui da aprile solo Lamine Yamal
- 12:26 La Russa rilancia: "Se il centrodestra vince a Milan, San Siro resta in piedi"
- 12:11 La Stampa - Chivu la vince coi cambi. Male Doveri e il VAR
- 11:57 Brescia, targa per Beccalossi al Centro Sportivo San Filippo
- 11:42 Portiere Inter, Di Marzio: "Provedel affidabile, penso avrà delle chance"
- 11:28 Shakhtar Donetsk, Turan: "Inter avversaria di livello, ma noi vogliamo..."
- 11:13 TS - Frattesi vero rimpianto Juve: la richiesta Inter frenò Carnevali
- 10:59 Canovi: "Calcio italiano in profonda crisi. Roma vera rivale dell'Inter"
- 10:45 Lo Shakhtar Donetsk avvisa l'Inter: settimo successo in otto partite
- 10:30 Corsera - Poco da dire all'Inter di campionato. Però in Champions...
- 10:20 Corsera - L'Inter fotografia perfetta del gap campionato-Champions
- 10:10 Rinnovo Carlos Augusto, l'Inter spinge: fissato incontro con gli agenti
- 10:00 Carlos Augusto: "All'Inter giochiamo per vincere. E non sentiamo le ironie"
- 09:50 Pazzini: "Inter superiore a tutte. Juventus e Milan mi sembrano indietro"
- 09:40 Pagelle TS - Carlos Provvidenza, Diouf un punto e mezzo oltre L. Henrique
- 09:30 TS - Chivu ha ragione: in Champions non crollano come il Bologna
- 09:20 Bologna, stop per Piccoli: tornerà dopo la sosta. Noie anche per altri tre
- 09:10 Moviola CdS - Doveri da 5,5. Darmian, e il minuto a bordocampo?
- 09:00 Pagelle CdS - C. Augusto e Bonny cambi azzeccati, L. Henrique dannoso
- 08:50 GdS - Thuram non fa rimpiangere Lautaro. E stuzzica Zidane
- 08:40 GdS - Come è cresciuto Bonny. Sucic in fase di calo
- 08:30 GdS - L'Inter passa un brutto quarto d'ora: furia Chivu all'intervallo
- 08:20 Pagelle GdS - Carlos Augusto al top, stroncato Luis Henrique
- 08:10 Moviola GdS - Bocciatura per Doveri: esagerato giallo a Thuram
- 08:00 La forza dei cambi è decisiva al Dall'Ara: allontanati i fantasmi del primo tempo
- 00:00 Un bipolarismo che affascina e preoccupa
- 23:45 Condò: "L'Inter ha risolto la partita con i cambi, sono stati decisivi"
- 23:32 Giaccherini: "Carlos è il miglior giocatore dell'Inter. Chivu sta costruendo una mentalità europea"
- 23:04 Bisseck sui social dopo il 3-1 al Bologna: "Non so più nemmeno cosa dire"
- 22:49 Castro e Lulli trascinano la Roma: Genoa ko, giallorossi a -2 dall'Inter
- 22:34 Inter a 19 punti dopo 7 giornate solo per la quarta volta nell'era dei 3 punti
- 22:19 Brocchi: "Sul gol del Bologna errore clamoroso di Bisseck". Poi il retroscena su Carlos
- 22:04 Carlos Augusto a Sky: "Dobbiamo migliorare, ribaltare sempre è dispendioso"
- 21:52 videoTramontana: "Risultato enorme. Rigore su Thuram? Mamma mia. E si parla di Inter favorita"
- 21:38 Genoa, precipita la situazione di A-Cap: saltato un accordo con Oaktree
- 21:24 Bologna, Pobega in conferenza: "Primo tempo di livello, poi è venuta fuori la forza dell'Inter"
- 21:10 Palladino in conferenza: "Buon primo tempo, faccio i complimenti all'Inter per la qualità"
- 21:03 Bologna-Inter, la moviola - Doveri inverte un rigore per una simulazione
- 20:59 videoBologna-Inter 1-3, Bosio: "Che switch nel secondo tempo. Doveri? Da 0 in pagella. Come si fa..."
- 20:51 Kolarov in conferenza: "Avrei firmato per questo risultato nonostante l'errore, ma dobbiamo migliorare"
- 20:49 Bologna, Pobega a DAZN: "Dopo quel 1° T dovevamo raccogliere di più"
- 20:41 Carlos Augusto a DAZN: "Metto sempre l'Inter davanti ai miei obiettivi personali"
- 20:41 Barella a DAZN: "Se miglioriamo l'approccio, sarà difficile per tutti"
- 20:39 Kolarov a ITV: "Mai nessun dubbio su chi è entrato nel secondo tempo"
- 20:34 Palladino a DAZN: "Contro l'Inter non puoi lasciare in bilico le partite. Secondo tempo calo fisico"
- 20:34 Carlos Augusto a ITV: "I miei obiettivi sono sempre dietro a quelli dell'Inter"
- 20:29 Kolarov a DAZN: "Smentire tutti in Champions? Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno"
- 20:28 Bonny in conferenza: "Grande secondo tempo ed è quello che conta"
- 20:26 Bonny a ITV: "Abbiamo un grande spirito, provo a fare il meglio per la squadra"
- 20:15 Bonny a DAZN: "Grande gruppo, il mister dà fiducia a tutti". Poi la battuta su Thuram
- 20:07 Bologna-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:02 Bologna-Inter, le pagelle - Bonny sconquassa, a Carlos Augusto bastano meno di 15'
- 19:59 Bologna la ghiotta: Thuram-Carlos Augusto-Bonny, sbancato il Dall'Ara
- 19:55 Rivivi la DIRETTA! Il POST PARTITA di BOLOGNA-INTER: PAGELLE, COMMENTI e ANALISI
- 19:54 Bologna-Inter, Fischio Finale - Thuram e i cambi: l'ennesimo ribaltone porta queste firme
- 17:37 Marotta: "I ko in UCL? Capitò anche al PSG. Con Oaktree in mani sicure"
- 17:27 Bologna, Di Vaio a DAZN: "Siamo in crescita e la squadra segue molto bene Palladino. Su Raimondo..."
- 17:25 Inter U23-Monopoli, le pagelle: Fumagalli male, Zuberek trova gol e continuità
- 17:22 Bologna, Miranda a DAZN: "Oggi dovremo essere perfetti in ogni aspetto"