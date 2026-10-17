Il tecnico nerazzurro Aleksandar Kolarov si presenta nella sala stampa del Dall'Ara per commentare la vittoria sul Bologna. Queste le sue parole raccolte dall'inviata di FcInterNews.

Gli esterni quest’anno si accentrano sempre ma così non si perdono loro carratteristiche?

"No, Dimarco si accentra quando si allarga un difensore e bisognava aprirli visto che il Bologna giocava molto centrale, l’abbiamo vista come soluzione con la mobilità che abbiamo. Dimarco magari ha crossato meno ma il nostro piano era che rientrasse di più nel campo e lo ha fatto".

Oggi rispetto al Brugge nel secondo tempo c’è stata differenza di intensità dell’avversario: le difficoltà in Europa sono dovute a questo?

"No, il Bologna ha fatto un ottimo primo tempo, di grande intensità, nel secondo abbiamo sistemato alcune cose e alzato la nostra intensità. Abbiamo giocato un gran calcio nel secondo tempo. Non credo stiamo faticando in Europa, forse per i risultati ma a Madrid e nei primi 60 minuti col Brugge sabbiamo fatto quello che dovevamo".

Cambio di atteggiamento tra i due tempi: cosa avete detto ai giocatori nell’intervallo?

"Sono talmente forti i nostri giocatori che ne sono consapevoli, va detto che c’è anche l’avversario, non giochiamo da soli e il Bologna ha messo tanta intensità. Noi abbiamo alzato l’intensità e la differenza è dovuta a quello, non all’atteggiamento".

Mkhitaryan, Carlo Augusto e Bonny hanno fatto la differenza: ci sono giocatori che rendono meglio da subentranti?

"Questi giocatori rendono bene sempre, la nostra rosa è molto forte e il loro valore si vede nei 90 minuti ma anche in allenamento, non smettono mai di migliorare, la nostra fortuna è quella".

Risultato ottimo, secondo tempo da grande squadra ma il primo ha fatto vedere errori di superficialità in fase difensiva: come state lavorando per solvere questo problema?

"Gli errori fanno parte del gioco, noi cerchiamo di lavorare per migliorare. Non la vedo così negativa nel primo tempo, abbiamo preso gol per un errore che potevamo evitare ma facciamo tre gol in ogni partita e il merito è di tutti. Avrei firmato per questo risultato nonostante l’errore. Sappiamo in cosa dobbiamo migliorare anche se abbiamo poco tempo".