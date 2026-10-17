Gli interisti se la stavano vedendo brutta: la squadra di Cristian Chivu sembrava pagare oltremodo dazio all'assenza di Lautaro Martinez, apparendo impacciata e priva di idee al cospetto di un Bologna garibaldino che apre le danze con Tommaso Pobega e pensa in grande. Ma in questi casi, basta che arrivi uno switch, una scossa mentale, un'occasione che cambia tutto: e quell'occasione arriva a un minuto dal quarantacinquesimo quando Marcus Thuram vola sul cross di Nicolò Barella e piazza di testa il gol del pareggio. Il momento che cambia tutta l'inerzia del match: i nerazzurri comandano la ripresa, dove Pepo Martinez rimane praticamente inoperoso e Carlos Augusto e Yoan Bonny trovano le reti della vittoria, il tutto condito da gol annullati, altre grande occasioni, decisioni opinabili dell'arbitro Daniele Doveri e un'autorità che è quella tipica dell'Inter di campionato. Ennesimo recupero da svantaggio e primato in classifica consolidato, ora la testa va allo Shakhtar Donetsk.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-3

MARCATORI: 10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)

BOLOGNA: 1 Skorupski; 36 Darmian, 16 Casale, 3 Theate (63' 5 Helland); 20 Zortea, 19 Ferguson, 4 Pobega (77' 6 Moro), 33 Miranda; 10 Bernardeschi, 91 Piccoli (30' 22 Enem), 28 Cambiaghi (77' 9 Dovbyk).

In panchina: 25 Pessina, 72 Happonen, 8 Amondarain, 11 Mbangula, 14 Heggem, 17 El Azzouzi, 18 Libra, 21 Odgaard, 23 Alhassane, 29 De Silvestri, 41 Vitik.

Allenatore: Raffaele Palladino

INTER: 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (68' 17 Diouf), 23 Barella, 7 Zielinski (79' 20 Calhanoglu), 8 Sucic, 32 Dimarco (68' 30 Carlos Augusto); 94 Esposito (58' 14 Bonny), 9 Thuram (79' 22 Mkhitaryan).

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 46 Bovio, 48 Mosconi, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Doveri. Assistenti: Zingarelli - Bercigli. Quarto ufficiale: Di Marco. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Piccinini.

Note

Ammoniti: Theate (B), Esposito (I), Pobega (B), Thuram (I), Bernardeschi (B), Miranda (B), Carlos Augusto (I)

Possesso palla: 34%-66%

Tiri in porta: 4-8

Tiri totali: 11-17

Corner: 2-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 4 - FISCHIA DOVERI, RIEN NE VA PLUS AL DALL'ARA!!!! L'INTER BATTE IL BOLOGNA 3-1 IMPONENDOSI DI AUTORITA' DOPO UN AVVIO DIFFICILE E RINSALDA LA SUA LEADERSHIP!!!!

90' + 1 - Quattro minuti di recupero.

89' - Zingarelli segnala un fuorigioco di Zortea, Doveri se ne accorge una decina di secondi dopo...

88' - Bologna che prova a tenere vivo un barlume di speranza, Inter che controlla.

83' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! AAAAAAAAAAAAAAAAANGEEEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAANNN BOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYYYY!!!

IL GOL DI BONNY: La rete è tutta firmata dai cambi di Chivu. Calhanoglu intercetta un pallone, smista su Mkhtiaryan che trova Carlos Augusto; il brasiliano affonda sulla sinistra e mette in mezzo un pasticcino che Bonny intinge nella porta di Skorupski.

81' - Annullato il 3-1 di Bonny per fuorigioco.

79' - Fuori Thuram e Zielinski, in campo Mkhitaryan e Calhanoglu.

79' - Bonny perde l'attimo giusto e viene anticipato al momento di colpire, poi Carlos Augusto viene ammonito per un fallo.

78' - Carlos Augusto prova a spazzare ma colpisce Zortea, il pallone però finisce sul fondo.

77' - Nel Bologna entrano Moro e Dovbyk.

76' - Sucic si divora il terzo gol! Bonny colpisce a botta sicura, Skorupski esce e rinvia ma la traiettoria finisce sui piedi del croato che con la porta completamente spalancata colpisce il palo.

72' - Bernardeschi viene atterrato da Sucic, Doveri non interviene e l'ex Juventus reagisce ferocemente, il giallo è inevitabile ma il fallo c'era...

71' - IL GOL È VALIDO!!!! Premiato l'inserimento di Carlos Augusto appena entrato sull'assist di Zielinski. Ammonito Miranda.

69' - GOL GOL GOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!! CAAAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOOOOOOS AUUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOO!!! Azione che però va rivista per un possibile fuorigioco.

68' - Nell'Inter, Carlos Augusto e Diouf prendono il posto di Dimarco e Luis Henrique.

66' - Spunto di Luis Henrique che appoggia su Zielinski. Il polacco perde l'attimo ma la palla arriva su Sucic che la piazza bene ma trova l'opposizione di Ferguson col volto che leva un gol praticamente fatto.

65' - Darmian a terra dopo una manata involontaria di Bonny, gioco fermo.

63' - Cambio anche per il Bologna: Helland per Theate.

61' - Thuram viene ammonito per simulazione dopo un contatto con Darmian, ma il contatto sembra esserci. Tikus dice a Darmian di confessare il 'misfatto' col sorriso.

58' - Cambio per Chivu: Bonny rileva Esposito.

57' - Furbo Sucic nel far scorrere palla e farsi tamponare da Pobega che viene ammonito.

57' - Strappo di Bernardeschi, che punta Bastoni, si accentra e calcia. Para Martinez.

56' - Conclusione dalla distanza debole di Sucic, Skorupski para a terra.

53' - Buon movimento di Esposito trovato da solo da Bastoni. Il controllo dell'attaccante non è felice e Skorupski lo anticipa.

49' - Dimarco mette in mezzo, Skorupski controlla non senza difficoltà. Bel recupero di Bastoni in precedenza.

48' - Luis Henrique trova Pio Esposito che controllato da Darmian perde l'equilibrio al momento del tiro.

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19.06 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.05 - Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Che senza Lautaro sarebbe stata più difficile, lo avevano pronosticato bene o male tutti. Quando poi il Bologna trova un'azione pericolosa dopo pochi secondi e un Tommaso Pobega in stato di grazia che segna, crea gioco, fa ammattire i difensori avversari, capisci che la questione diventa ancora più complicata. Ci è voluta tanta pazienza all'Inter per rimettersi in carreggiata col cabezazo di Marcus Thuram che fa uno stacco imperiale sul cross di Nicolò Barella e mette la palla lì dove Lukasz Skorupski non può arrivare. Il polaccio rimedia superandosi su Esposito prima del duplice fischio di un primo tempo frizzante e spigoloso.

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45' + 2 - Skorupski trova un gran rfilesso e dice no al colpo di testa di Esposito da due passi. Su questa azione finisce il primo tempo: Bologna e Inter vanno a riposo sull'1-1.

45' + 2 - Crossa Dimarco, Bisseck è pronto ad avventarsi sul pallone ma Theate lo anticipa mandando in corner.

45' + 1 - Due di recupero. Subito Bologna aggressivo, batti e ribatti in area prima che l'Inter liberi dopo una parata di Martinez su Zortea.

44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!

IL GOL DI THURAM: Azione elaborata dell'Inter, palla che arriva a Barella che mette un pallone col contagiri per Thuram che salta due piani sopra tutti e lascia sul posto Skorupski.



42' - Miranda pasticcia col pallone trascinandolo sul fondo, ma se la cava facendolo rimpallare su Barella con Doveri che assegna rinvio ai felsinei.

40' - Incredibile traversa di Pobega! Tiro dalla distanza di Cambiaghi che rimpalla su un difensore e finisce proprio al marcatore di serata, che solo e con Martinez a terra calcia a botta sicura trovando il legno.

40' - Sciocchezza di Akanji, Bernardeschi ringrazia e prova il tiro trovando un corner.

39' - Skorupski blocca il tiro di Bastoni, ma Doveri ravvisa in precedenza un fallo di Esposito.

38' - Ancora Pobega! Scambio con Enem che di testa gli consegna il pallone di ritorno per il tiro da fuori che termina a lato di poco.

36' - Errore di Esposito che poi trattiene vistosamente la maglia di Pobega, ammonito anche l'attaccante nerazzurro.

34' - Esposito riceve in area spalle alla porta, scarica su Luis Henrique che prova il tiro da fuori: rasoterra facile per Skorupski. In precedenza, Theate atterra Barella con uno step on foot: dopo aver lasciato il vantaggio, ammonisce il belga.

33' - Esposito anticipato al momento del tiro, poi Barella prova a recuperare ma viene anticipato a sua volta.

30' - Piccoli deve arrendersi, entra in campo Enem.

30' - Problemi per Akanji, ma soprattutto per Piccoli. Palladino fa scaldare Enem e Dovbyk.

28' - La punizione di Dimarco trova Thuram che di piatto schiaccia il pallone che finisce alto.

27' - Darmian atterra Esposito, poi va a sincerarsi delle condizioni dell'ex compagno.

25' - Altro tentativo dalla distanza di Barella, pallone che si impenna e finisce in curva.

24' - Lancio panoramico di Theate per Cambiaghi che controlla bene, punta Zielinski in area e calcia sull'esterno della rete.

22' - Luis Henrique si accentra avvicinandosi a Dimarco e combinando con lui, il tiro dell'esterno sinistro finisce sul fondo.

20' - Sucic spinge via Ferguson per battere una punizione, Doveri interviene e mette ordine.

19' - Akanji controlla Piccoli favorendo l'intervento di Martinez.

17' - Combinazione del Bologna su punizione, tiro potente di Bernardeschi che Martinez alza in calcio d'angolo.

15' - Zortea salta Bastoni, poi Sucic frana addosso all'ex Atalanta. Punizione Bologna.

15' - Bravo Theate a difendere palla su Barella guadagnando una rimessa laterale.

12' - Sucic prova a mettere in mezzo, palla troppo profonda per Esposito.

10' - BOLOGNA IN VANTAGGIO! POBEGA! Palla persa di Luis Henrique, il centrocampista si avventa in area e a tu per tu con Martinez lo buca di potenza!



9' - Martinez arriva in uscita e rimedia ad un disimpegno non impeccabile di Akanji bloccando la palla su Piccoli.

6' - Tiro dalla distanza di Barella, Skorupski si allunga e devia in corner. Sugli sviluppi, Luis Henrique completamente solo in mezzo all'area colpisce male la palla mandando fuori.

5' - Inter che gestisce palla, fino a quando Barella sbaglia il lancio per Dimarco e il pallone viene intercettato da Zortea.

2' - Esposito prova a dettare un passaggio a Barella che però mette direttamente tra le mani di Skorupski.

1' - Dopo nemmeno 30 secondi, è chance Bologna con Pobega che guadagna l'area e mette in mezzo dove Piccoli non riesce a ribadire in porta.

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18.02 - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Ferguson e Barella davanti a Doveri per il sorteggio.

17.57 - Bologna e Inter entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Abbraccio Skorupski-Martinez.

17.44 - Le due squadre tornano negli spogliatoi. A breve il calcio d'inizio.

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