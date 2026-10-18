Intervenuto con un video caricato sul proprio canale YouTube, l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha commentato la prestazione di alcuni elementi dell'Inter in occasione della vittoria contro il Bologna: "Mi è piaciuto molto Bonny perché ha fatto due gol, di cui uno annullato di pochissimo. Tutte le volte che entra, è bravo a creare pericoli, a dare profondità, e a lottare su ogni pallone. Buona prestazione di Martinez in porta, così si è messo più tranquillo: ha fatto una buonissima parata nel primo tempo e questo l'ha rimesso un po' in sesto. Sempre un bene vincere una partita in trasferta così dopo una partita persa in casa. Il peggiore in campo? L'arbitro Doveri che ammonisce Thuram per una simulazione che non è simulazione e poi non fischia fallo e giallo a Sucic: sono due errori clamorosi".