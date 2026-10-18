Gianluca Di Marzio ha aperto la sua analisi commentando le recenti prestazioni delle squadre italiane in Champions League intervistato da Radio Kiss Kiss: “Certo che è strano il calcio italiano, rinfrancati dai risultati positivi della nazionale di Roberto Mancini, magari era lecito aspettarsi qualcosina in più dalle quattro italiane impegnate in Champions. Tutto una sconfitta invece. Quella della Roma è stata meritata, ma Gian Piero Gasperini ha dimostrato con il suo ritmo di gioco, l’intensità, la qualità anche dei suoi protagonisti di essere secondo me già arrivato a un livello molto alto che va compensato con una maggiore attenzione nei momenti in cui si vede la partita.”

Nonostante le difficoltà, Di Marzio non vede una crisi irreversibile: “Non mi fascerai la testa dicendo che il calcio italiano è di nuovo in crisi e non potrà raggiungere grandi livelli anche perché lo stesso Como è vero che ha perso ma la squadra secondo me che può andare avanti ed ha grande qualità e anche Inter e Napoli secondo me riusciranno alla fine a entrare almeno in ottica playoff.”