Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Real Madrid di Josè Mourinho. Soprattutto sul piano del gioco, il portoghese non avrebbe convinto la proprietà madridista. Ecco perché il presidente Florentino Perez starebbe valutando già possibili alternative. Secondo Radio MARCA tanto del futuro dello 'Special One' passerebbe dalle prossime partite, in particolare dal Clasico contro il Barcellona, previsto per domenica 25 ottobre. In caso di sconfitta, sempre secondo la stessa fonte, in pole position ci sarebbe Didier Deschamps, prima opzione della lista di Perez.