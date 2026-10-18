Evaristo Beccalossi, ex campione dell'Inter scomparso lo scorso maggio, da ieri ha proprio nome inciso presso i campi dello storico Centro Sportivo San Filippo a Brescia, la sua città. Nello specifico, è stata svelata una targa dedicata al fuoriclasse scomparso lo scorso 6 maggio. Presenti nell'occasione grandi esponenti tra i calciatori del passato come Alessandro Altobelli, Dario Hubner, i gemelli Emanuele e Antonio Filippini e Sergio Volpi tra gli altri. Alcuni di loro sono scesi in campo per una partita pensata come modo di ritrovare volti e ricordi della storia sportiva cittadina, a pochi giorni del riconoscimento per Brescia di Città Europea dello Sport 2028.