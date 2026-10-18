Evaristo Beccalossi, ex campione dell'Inter scomparso lo scorso maggio, da ieri ha proprio nome inciso presso i campi dello storico Centro Sportivo San Filippo a Brescia, la sua città. Nello specifico, è stata svelata una targa dedicata al fuoriclasse scomparso lo scorso 6 maggio. Presenti nell'occasione grandi esponenti tra i calciatori del passato come Alessandro Altobelli, Dario Hubner, i gemelli Emanuele e Antonio Filippini e Sergio Volpi tra gli altri. Alcuni di loro sono scesi in campo per una partita pensata come modo di ritrovare volti e ricordi della storia sportiva cittadina, a pochi giorni del riconoscimento per Brescia di Città Europea dello Sport 2028. 

Sezione: News / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 11:57 / Fonte: Corriere dello Sport
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.