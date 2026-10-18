La forza dei cambi è sempre determinante. D'altronde Chivu l'ha sempre detto: rosa profonda per lottare su più fronti. C'era una serata di Champions da riscattare e tre punti da riconquistare. L'Inter è riuscita nel condurre in porto il proprio compito, seppur non senza difficoltà. Il secondo tempo ha fornito le giuste coordinate all'impronta del Biscione, determinante nella risoluzione dei problemi. Così è arrivato un tris scacciapensieri dopo la serata amara di Champions. Anche la serata del Dall'Ara, però, aveva inizialmente visto i fantasmi aleggiare sopra i calcianti interisti. Alla fine, quel che conta, è la conquista del successo. Di quei tre punti che, alla prova dei fatti, sono meritati. Ma dopo un primo tempo fortemente critico sul piano della prestazione.
L'INIZIO SHOCK E LA MANCATA REAZIONE. Aggressione e dinamismo. Quando inizia la partita, ecco che Bologna e Inter aggrediscono gli spazi come non ci fosse un domani. Poi, però, arriva qualche minuto di studio per le due formazioni che, dopo aver prediletto per un approccio bomba, si aspettano l'una con l'altra. Quei diciotto secondi erano un solo istante per far capire ai tifosi nerazzurri che qualche problema difensivo c'era ancora. Akanji sbaglia di testa, la palla vagante arriva a Pobega che fa un tiro-cross fortissimo, ma la deviazione di Piccoli non arriva. Sembra il preludio di un vantaggio che il Bologna trova. Ma ancora una volta la gestione della fase di impostazione del Biscione lascia a desiderare: Luis Henrique perde palla, Pobega si inserisce, Bisseck non gli taglia la strada e il centrocampista felsineo calcia fortissimo in rete. La reazione dei nerazzurri non è immediata, anzi: sono sempre i bolognesi a spingere sull'acceleratore e l'Inter sembra proprio in netta difficoltà nella gestione dei singoli momenti della prima frazione. Poca intensità, il dinamismo non c'è ed ecco che gli inserimenti bolognesi sono troppo 'agevolati'.
LA GARRA DOV'È? Dopo un tiro alto di Barella da fuori area, ci prova anche Thuram, che schiaccia troppo il piattone poco prima della mezz'ora. La difesa dell'Inter è troppo passiva sulle palle vaganti: così Pogeba ha anche l'occasione del raddoppio, ma spara troppo forte e colpisce la traversa. Ma quel che stupisce è la mancata aggressività dei calcianti di Chivu quando serve divorare il pallone. La reazione arriva da un asse mozzafiato: Barella, che si era molto decentrato fino a quel momento, calibra un traversone forte ma interessante. Certo, serve la capacità tecnica di Marcus Thuram a scaraventare in rete un colpo di testa immaginifico che lascia di stucco Skorupski e tutti i tifosi bolognesi. Saltano un po' gli schemi, ma l'Inter rischia ancora tantissimo a fine primo tempo con altre due chances per i padroni di casa. Troppa passività in quelle fasi determinanti di una partita. La misura delle palle vaganti è sempre un indicatore sulla forza e sulla sicurezza di una squadra. E il primo tempo interista, sotto quell'aspetto, è stato fortemente negativo.
RIPRESA A SENSO UNICO E SUCCESSO. L'importanza delle sostituzioni è sempre stata determinante e così accade anche ieri sera. L'aria pesante diventa leggera e lo si intuisce sin da subito perché il Bologna non riesce a ripartire e nemmeno ad uscire dalla propria metà campo. Al 70' ci pensa Carlos Augusto a ribaltare completamente la contesa, dopo una pressione che stava diventando sempre più prorompente dei calciatori di Chivu. Ottima la gestione posizionale nella ripresa: i difetti vengono limitati al minimo anche perché il Bologna fa tanta fatica a ripartire. Anzi, non riparte affatto. Il tris porta la firma di Bonny ma è uno spettacolo tutta l'azione: stop impressionante di Mkhytarian, che apre il compasso verso Carlos: cross al bacio per Bonny che, questa volta, può festeggiare dopo essersi visto annullare una rete per offside. L'Inter del campionato fa l'Inter del campionato e la vittoria arriva di rincorsa. Così il Biscione festeggia e gli animi diventano più leggeri anche in vista della Champions.
Niccolò Anfosso
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 11:13 TS - Frattesi vero rimpianto Juve: la richiesta Inter frenò Carnevali
- 10:59 Canovi: "Calcio italiano in profonda crisi. Roma vera rivale dell'Inter"
- 10:45 Lo Shakhtar Donetsk avvisa l'Inter: settimo successo in otto partite
- 10:30 Corsera - Poco da dire all'Inter di campionato. Però in Champions...
- 10:20 Corsera - L'Inter fotografia perfetta del gap campionato-Champions
- 10:10 Rinnovo Carlos Augusto, l'Inter spinge: fissato incontro con gli agenti
- 10:00 Carlos Augusto: "All'Inter giochiamo per vincere. E non sentiamo le ironie"
- 09:50 Pazzini: "Inter superiore a tutte. Juventus e Milan mi sembrano indietro"
- 09:40 Pagelle TS - Carlos Provvidenza, Diouf un punto e mezzo oltre L. Henrique
- 09:30 TS - Chivu ha ragione: in Champions non crollano come il Bologna
- 09:20 Bologna, stop per Piccoli: tornerà dopo la sosta. Noie anche per altri tre
- 09:10 Moviola CdS - Doveri da 5,5. Darmian, e il minuto a bordocampo?
- 09:00 Pagelle CdS - C. Augusto e Bonny cambi azzeccati, L. Henrique dannoso
- 08:50 GdS - Thuram non fa rimpiangere Lautaro. E stuzzica Zidane
- 08:40 GdS - Come è cresciuto Bonny. Sucic in fase di calo
- 08:30 GdS - L'Inter passa un brutto quarto d'ora: furia Chivu all'intervallo
- 08:20 Pagelle GdS - Carlos Augusto al top, stroncato Luis Henrique
- 08:10 Moviola GdS - Bocciatura per Doveri: esagerato giallo a Thuram
- 08:00 La forza dei cambi è decisiva al Dall'Ara: allontanati i fantasmi del primo tempo
- 00:00 Un bipolarismo che affascina e preoccupa
- 23:45 Condò: "L'Inter ha risolto la partita con i cambi, sono stati decisivi"
- 23:32 Giaccherini: "Carlos è il miglior giocatore dell'Inter. Chivu sta costruendo una mentalità europea"
- 23:04 Bisseck sui social dopo il 3-1 al Bologna: "Non so più nemmeno cosa dire"
- 22:49 Castro e Lulli trascinano la Roma: Genoa ko, giallorossi a -2 dall'Inter
- 22:34 Inter a 19 punti dopo 7 giornate solo per la quarta volta nell'era dei 3 punti
- 22:19 Brocchi: "Sul gol del Bologna errore clamoroso di Bisseck". Poi il retroscena su Carlos
- 22:04 Carlos Augusto a Sky: "Dobbiamo migliorare, ribaltare sempre è dispendioso"
- 21:52 videoTramontana: "Risultato enorme. Rigore su Thuram? Mamma mia. E si parla di Inter favorita"
- 21:38 Genoa, precipita la situazione di A-Cap: saltato un accordo con Oaktree
- 21:24 Bologna, Pobega in conferenza: "Primo tempo di livello, poi è venuta fuori la forza dell'Inter"
- 21:10 Palladino in conferenza: "Buon primo tempo, faccio i complimenti all'Inter per la qualità"
- 21:03 Bologna-Inter, la moviola - Doveri inverte un rigore per una simulazione
- 20:59 videoBologna-Inter 1-3, Bosio: "Che switch nel secondo tempo. Doveri? Da 0 in pagella. Come si fa..."
- 20:51 Kolarov in conferenza: "Avrei firmato per questo risultato nonostante l'errore, ma dobbiamo migliorare"
- 20:49 Bologna, Pobega a DAZN: "Dopo quel 1° T dovevamo raccogliere di più"
- 20:41 Carlos Augusto a DAZN: "Metto sempre l'Inter davanti ai miei obiettivi personali"
- 20:41 Barella a DAZN: "Se miglioriamo l'approccio, sarà difficile per tutti"
- 20:39 Kolarov a ITV: "Mai nessun dubbio su chi è entrato nel secondo tempo"
- 20:34 Palladino a DAZN: "Contro l'Inter non puoi lasciare in bilico le partite. Secondo tempo calo fisico"
- 20:34 Carlos Augusto a ITV: "I miei obiettivi sono sempre dietro a quelli dell'Inter"
- 20:29 Kolarov a DAZN: "Smentire tutti in Champions? Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno"
- 20:28 Bonny in conferenza: "Grande secondo tempo ed è quello che conta"
- 20:26 Bonny a ITV: "Abbiamo un grande spirito, provo a fare il meglio per la squadra"
- 20:15 Bonny a DAZN: "Grande gruppo, il mister dà fiducia a tutti". Poi la battuta su Thuram
- 20:07 Bologna-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:02 Bologna-Inter, le pagelle - Bonny sconquassa, a Carlos Augusto bastano meno di 15'
- 19:59 Bologna la ghiotta: Thuram-Carlos Augusto-Bonny, sbancato il Dall'Ara
- 19:55 Rivivi la DIRETTA! Il POST PARTITA di BOLOGNA-INTER: PAGELLE, COMMENTI e ANALISI
- 19:54 Bologna-Inter, Fischio Finale - Thuram e i cambi: l'ennesimo ribaltone porta queste firme
- 17:37 Marotta: "I ko in UCL? Capitò anche al PSG. Con Oaktree in mani sicure"
- 17:27 Bologna, Di Vaio a DAZN: "Siamo in crescita e la squadra segue molto bene Palladino. Su Raimondo..."
- 17:25 Inter U23-Monopoli, le pagelle: Fumagalli male, Zuberek trova gol e continuità
- 17:22 Bologna, Miranda a DAZN: "Oggi dovremo essere perfetti in ogni aspetto"
- 17:20 Vecchi in conferenza: "Questo gruppo ci mette l'anima, gli errori sono errori di inesperienza"
- 17:18 Luis Henrique a ITV: "Se facciamo quello che sappiamo fare possiamo vincere"
- 17:14 Luis Henrique a DAZN: "Oggi è un'altra gara. Ecco cosa mi chiede Chivu"
- 17:10 Materazzi ritorna al Curi: "Senza il Perugia non ci sarebbe stata l'Inter"
- 16:56 Raul Albiol e i 14 gol subiti dalle italiane in Champions: "Problema generale"
- 16:54 Altro passo falso del Napoli: il Venezia conquista la prima vittoria in campionato. Super Stankovic
- 16:43 Inter, attenzione a Bernardeschi: è un fattore in fase offensiva. I numeri
- 16:29 Buonfiglio, pres. CONI: "FIGC? Quello che dovevo fare l'ho fatto"
- 16:28 Tanti errori e tanti gol: l'Inter U23 perde 4-2 in casa contro il Monopoli
- 16:15 Reuters - Diritti internazionali Serie A, scatto di Avenue Capital
- 16:07 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 16:00 Primavera 1 - Lazio-Inter, gli Up & Down: Farronato muraglia, spento El Mahboubi
- 15:46 Expected Goals, Bologna con numeri molto bassi. Inter quinta in A
- 15:32 Como, Fabregas: "Diao? Spero di recuperarlo per l'Inter"
- 15:18 Inter, al Dall'Ara con fiducia: c'è un dato che inguaia il Bologna nelle sfide casalinghe
- 15:03 Abodi incoraggia le italiane in Champions: "C'è tempo per recuperare"
- 14:55 PRIMAVERA 1 - Lazio-Inter 2-2, seconda rimonta consecutiva subita dai nerazzurri