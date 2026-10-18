La prestazione fornita ieri al Dall'Ara, ulteriore segnale di un momento di forma a dir poco strepitoso, può aver fatto da acceleratore alla volontà dell'Inter di blindare Carlos Augusto. Come riferito da Nicolò Schira, infatti, è previsto un incontro nei prossimi giorni con gli agenti dell'esterno brasiliano per cercare di raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto. L’Inter vuole tenersi e blindare il terzino sinistro a lungo termine con un aumento dell’ingaggio e un contratto fino al 2031.

Intanto, anche Carlo Ancelotti pare aver drizzato le antenne su Milano: Carlos Augusto potrebbe anche essere convocato dal CT della Nazionale brasiliana per le amichevoli contro Giappone e Singapore a novembre.

Sezione: Focus / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 10:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.