La prestazione fornita ieri al Dall'Ara, ulteriore segnale di un momento di forma a dir poco strepitoso, può aver fatto da acceleratore alla volontà dell'Inter di blindare Carlos Augusto. Come riferito da Nicolò Schira, infatti, è previsto un incontro nei prossimi giorni con gli agenti dell'esterno brasiliano per cercare di raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto. L’Inter vuole tenersi e blindare il terzino sinistro a lungo termine con un aumento dell’ingaggio e un contratto fino al 2031.

Intanto, anche Carlo Ancelotti pare aver drizzato le antenne su Milano: Carlos Augusto potrebbe anche essere convocato dal CT della Nazionale brasiliana per le amichevoli contro Giappone e Singapore a novembre.