La Roma supera il Genoa 2-0 all'Olimpico e conquista tre punti fondamentali per restare in scia all'Inter capolista, distante appena due lunghezze. Dopo un primo tempo equilibrato, deciso anche da due traverse, i giallorossi sbloccano la partita nella ripresa grazie a una giocata straordinaria di Santiago Castro. Al 68' arriva poi il raddoppio di Lulli, al primo gol in Serie A.

Equilibrio e occasioni nel primo tempo

Daniele De Rossi prepara una sfida tattica intensa, riuscendo inizialmente a limitare le iniziative della squadra di Gasperini. La Roma fatica a trovare spazi, ma cresce con il passare dei minuti e crea diverse opportunità. Balerdi colpisce la traversa di testa su calcio d'angolo, mentre El Shaarawy centra il montante con una conclusione dalla distanza. Le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. Al 50' Santiago Castro rompe l'equilibrio con una giocata di classe: sterzata in area e delizioso pallonetto per superare Bijlow e firmare l'1-0. Il Genoa accusa il colpo e la Roma ne approfitta. Al 68' Soulé inventa un assist per Lulli, che deposita in rete il pallone del definitivo 2-0, trovando la prima marcatura in carriera in Serie A. Gasperini sale così a 17 punti e consolida il secondo posto, a -2 dall'Inter. Per De Rossi, invece, arriva una battuta d'arresto dopo il successo sulla Fiorentina: il Genoa resta penultimo con quattro punti in sette giornate.