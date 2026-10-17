L'autore dell'iniziale gol del Bologna, Tommaso Pobega, ha parlato così in conferenza stampa nel post partita: 

Partita a due facce, cosa è successo? 
"È stato un mix di cose: nel primo tempo ci abbiamo messo tutto, belle giocate, qualità e ripartenza. Nel secondo tempo è mancata intensità nelle pressioni, metterli in difficoltà e se manchi in questo fai uscire le qualità dell’Inter che è una squadra fortissima. Dovevamo evitarlo e non ci siamo riusciti".

Come ti trovi nel centrocampo a due di Palladino?
"Bene, cerco sempre di mettermi a disposizione per la squadra in ogni partita. Stiamo lavorando tanto per assimilare i concetti. Dobbiamo tornare ad avere autostima alta. Nel primo tempo abbiamo lottato, corso ed esultato insieme poi nel secondo siamo calati e sono emerse le nostre difficoltà. Questi 45 minuti dobbiamo farli diventare 90 e allora sarà complicato anche per gli altri". 

L’allenatore parla di condizione da ricostruire? Cosa era successo col preparatore di Tedesco?
"Non voglio puntare il dito. Come dico sempre è difficile trovare risposte semplici a domande complesse. Abbiamo approcciato male alcune cose a inizio stagione e non siamo brillanti, non abbiamo quella tenuta fisica per fare un certo gioco ma stiamo lavorando e cerchiamo di migliorare". 

Prestazione del primo tempo, anche la tua, è stata ottima: cosa vi resta e cosa dici ai tifosi?
"È stato un primo tempo di alto livello, abbiamo messo intensità e qualità anche nelle palle riconquistate, abbiamo spesso cambiato fronte di gioco e questo deve essere il nostro punto di partenza. All’interno della partita ci sono momenti diversi e puoi non essere sempre al massimo ma non possiamo abbassarci per difficoltà fisica".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 21:24 / Fonte: da Bologna, Giulia Bassi
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.