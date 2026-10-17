"Sono entrato come sempre, con la voglia di aiutare. Io metto sempre gli obiettivi della squadra davanti a quelli personali. Devo dire grazie ai miei compagni. La cosa più importante è la vittoria dell'Inter". Così Carlos Augusto, parlando a DAZN, dopo Bologna-Inter 1-3, gara nella quale ha messo il suo timbro con un gol e un assist decisivo uscendo dalla panchina. 

Ti senti l'MVP dell'Inter in questo inizio campionato?
"Non posso dirlo io, ma in questa stagione ho la testa libera. Non ho vissuto un'estate facile, ma ho lavorato tanto. Il mio obiettivo sono le vittorie dell'Inter". 

Volevi andare al Mondiale?
"Ci tenevo, ci tenevo. Però la nazionale è la conseguenza di ciò che facciamo nel club. Vediamo". 

Sezione: Focus / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 20:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.