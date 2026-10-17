Nicolò Tresoldi finisce al centro del derby di mercato tra Inter e Milan. L’attaccante del Bruges, protagonista della tripletta che ha steso i nerazzurri a San Siro, come riportato da La Gazzetta dello Sport è seguito con interesse anche dall’Inter, ma il club rossonero parte con un vantaggio importante: il giocatore è tifoso milanista fin da bambino e sogna di indossare la maglia del Diavolo.

Il centravanti, classe 2004 e nato a Cagliari, sta vivendo un momento straordinario, tanto da attirare l’attenzione di diversi top club europei. Il Bruges ha già respinto un’offerta da 35 milioni di euro della Roma e la valutazione del giocatore avrebbe superato quota 50 milioni, complice anche il recente rendimento realizzativo.

Il Milan continua a monitorare la situazione in vista delle prossime finestre di mercato, mentre l’Inter resta alla finestra per un attaccante considerato un investimento importante per il futuro. La concorrenza, però, è destinata a essere agguerrita, soprattutto per l’interesse dei club di Premier League.

A complicare i piani nerazzurri potrebbe essere proprio la fede calcistica di Tresoldi. Il padre Emanuele ha infatti raccontato che il sogno del figlio è giocare nel Milan, aggiungendo dubbi sulla possibilità che possa accettare un’eventuale chiamata dell’Inter.